Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102784
ALTIN
221.339
DOLAR
5.2616
STERLİN
6.8092
EURO
5.9754
Gemi karaya oturdu…
GEMİ KARAYA OTURDU
YÖDAK çiftlik mi?
YÖDAK ÇİFTLİK Mİ?
Girne'de uyuşturucu operasyonu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Lefkoşa’da ev yangını
LEFKOŞA’DA EV YANGINI
banner282

Bosnalı Sırplardan Srebrenitsa soykırımını hafifletme girişimi

Bosnalı Sırplardan Srebrenitsa soykırımını hafifletme girişimi

08 Şubat 2019 Cuma 07:49
Bosnalı Sırplardan Srebrenitsa soykırımını hafifletme girişimi

Bosna Hersek'i oluşturan federasyonun Sırp Cumhuriyeti, 1992 ile 1995 yılları arasında yaşanan savaşta Srebrenitsa ve Saraybosna'da katledilen kurbanların sayısının azaltılması için girişimde bulundu.

Ancak bu bağlamda paneller düzenleyen Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin adımı tarihin yeniden yazılamayacağı ifade edilerek uluslararası toplum tarafından sert şekilde reddedildi.

Yugoslavya'nın dağılmasından sonra tarihin en kanlı çatışmalarından birine sahne olan savaşı sona erdiren barış anlaşmasıyla ülkede 3 ayrı toplumun temsil edildiği Bosna Sırp Cumhuriyeti kuruldu.

Srebrenitsa'daki Müslümanların katledilmesi ve yine Saraybosna'ya yönelik aylar süren kuşatma sırasında yapılan bombardıman, Bosna Savaşı'nın en kanlı iki olayı olarak kayıtlara geçmişti.

Sırp bölgesi 2004 yılında, Sırp kuvvetlerinin Srebrenitsa'da 8 bin Müslüman'ın öldürüldüğünü belirten ve uluslararası kabul gören raporu kabul etti.

Ancak geçen ağustos ayında Bosnalı Sırp milletvekilleri hükümetten söz konusu raporun yürürlükten kaldırılmasını istedi.

Girişim Bosna Sırp Cumhuriyeti'ni 2006'dan beri yöneten, Bosna Sırp milliyetçiliğinin sözcülüğünü üstlenen ve Bosnalı Sırpların bu federasyondan ayrılmasını isteyen Milorad Dodik tarafından yapıldı.

Dodik, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (ICJ) Srebrenitsa'da işlenen katliamın soykırım olduğu yönündeki savaş suçları mahkemelerinin kararlarını reddediyor.

Milorad Dodik, bir 'suçun' yaşandığını belirtiyor ancak öldürülen Boşnakların sayısının abartıldığını ve başkent Saraybosna'da öldürülen Sırpların sayısının da az gösterildiğini iddia ediyor.

Sırp Cumhuriyeti Adalet Bakanı Anton Kasipoviç, söz konusu panellerin her iki kentteki mağdurlarla ilgili verileri ve gerçekleri toplamayı amaçladığını söyledi.

"Bu hassas ve karmaşık bir konu." diyen Kasipoviç, "Asıl amacımız mağdurlar ve aileleri için korkunç acılarla ilgili tüm gerçekleri açıklığa kavuşturmak." ifadelerini kullandı.

Hükümet, düzenlenen panellerde 12 ülkeden uzmanın bulunduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği, Srebrenitsa'daki soykırımın inkar edilmesini, göreceli hale getirilmesini ya da yanlış yorumlanmasını kesin olarak reddettiğini bildirdi.

Sırpların girişimine bir tepki de Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi.

ABD, Srebrenitsa'daki soykırımı reddetme veya değiştirme girişimlerini, "geçmişte kalan savaşın gerçeklerini gözden geçirmek, tarihi inkar etmek ve trajediyi siyasallaştırmak için harcanan çabaların bir parçası" olarak nitelendirdi.

Avrupa tarihinin en kanlı katliamlarından biri olarak kayıtlara geçen Bosna Savaşı sırasında Sırplar, çoğu sivil yüz binlerce Bosnalı Müslümanı öldürmüştü.
 

Anahtar Kelimeler:
Srebrenitsa Katliamı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kıvrımlı kadın güzellik yarışması' planına tepki
'Kıvrımlı kadın güzellik yarışması' planına tepki
Yetişkin hastalarda ilk DNA mühendisliği tedavisi uygulandı
Yetişkin hastalarda ilk DNA mühendisliği tedavisi uygulandı
Venezuela için Uluslararası İletişim Grubu "bağımsız başkanlık seçimi" çağrısı yaptı
Venezuela için Uluslararası İletişim Grubu "bağımsız başkanlık seçimi" çağrısı yaptı
İran Dezful füzesini tanıttı
İran Dezful füzesini tanıttı
Sevgililer gününe özel çikolata banyosu
Sevgililer gününe özel çikolata banyosu
Erdoğan: ABD'nin silah yardımı YPG'ye PKK'ya geliyor
Erdoğan: ABD'nin silah yardımı YPG'ye PKK'ya geliyor
Güney Afrika'da Kömür Madeninde Patlama: 5 Ölü
Güney Afrika'da Kömür Madeninde Patlama: 5 Ölü
"anlaşmasız Brexıt Yıkım Olur"
İtalya İle Fransa Arasındaki Kriz Büyüyor
İtalya İle Fransa Arasındaki Kriz Büyüyor
İmam yoksa idam da yok...
İmam yoksa idam da yok...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim