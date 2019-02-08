Bosnalı Sırplardan Srebrenitsa soykırımını hafifletme girişimi

Bosna Hersek'i oluşturan federasyonun Sırp Cumhuriyeti, 1992 ile 1995 yılları arasında yaşanan savaşta Srebrenitsa ve Saraybosna'da katledilen kurbanların sayısının azaltılması için girişimde bulundu.

Ancak bu bağlamda paneller düzenleyen Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin adımı tarihin yeniden yazılamayacağı ifade edilerek uluslararası toplum tarafından sert şekilde reddedildi.

Yugoslavya'nın dağılmasından sonra tarihin en kanlı çatışmalarından birine sahne olan savaşı sona erdiren barış anlaşmasıyla ülkede 3 ayrı toplumun temsil edildiği Bosna Sırp Cumhuriyeti kuruldu.

Srebrenitsa'daki Müslümanların katledilmesi ve yine Saraybosna'ya yönelik aylar süren kuşatma sırasında yapılan bombardıman, Bosna Savaşı'nın en kanlı iki olayı olarak kayıtlara geçmişti.

Sırp bölgesi 2004 yılında, Sırp kuvvetlerinin Srebrenitsa'da 8 bin Müslüman'ın öldürüldüğünü belirten ve uluslararası kabul gören raporu kabul etti.

Ancak geçen ağustos ayında Bosnalı Sırp milletvekilleri hükümetten söz konusu raporun yürürlükten kaldırılmasını istedi.

Girişim Bosna Sırp Cumhuriyeti'ni 2006'dan beri yöneten, Bosna Sırp milliyetçiliğinin sözcülüğünü üstlenen ve Bosnalı Sırpların bu federasyondan ayrılmasını isteyen Milorad Dodik tarafından yapıldı.

Dodik, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (ICJ) Srebrenitsa'da işlenen katliamın soykırım olduğu yönündeki savaş suçları mahkemelerinin kararlarını reddediyor.

Milorad Dodik, bir 'suçun' yaşandığını belirtiyor ancak öldürülen Boşnakların sayısının abartıldığını ve başkent Saraybosna'da öldürülen Sırpların sayısının da az gösterildiğini iddia ediyor.

Sırp Cumhuriyeti Adalet Bakanı Anton Kasipoviç, söz konusu panellerin her iki kentteki mağdurlarla ilgili verileri ve gerçekleri toplamayı amaçladığını söyledi.

"Bu hassas ve karmaşık bir konu." diyen Kasipoviç, "Asıl amacımız mağdurlar ve aileleri için korkunç acılarla ilgili tüm gerçekleri açıklığa kavuşturmak." ifadelerini kullandı.

Hükümet, düzenlenen panellerde 12 ülkeden uzmanın bulunduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği, Srebrenitsa'daki soykırımın inkar edilmesini, göreceli hale getirilmesini ya da yanlış yorumlanmasını kesin olarak reddettiğini bildirdi.

Sırpların girişimine bir tepki de Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi.

ABD, Srebrenitsa'daki soykırımı reddetme veya değiştirme girişimlerini, "geçmişte kalan savaşın gerçeklerini gözden geçirmek, tarihi inkar etmek ve trajediyi siyasallaştırmak için harcanan çabaların bir parçası" olarak nitelendirdi.

Avrupa tarihinin en kanlı katliamlarından biri olarak kayıtlara geçen Bosna Savaşı sırasında Sırplar, çoğu sivil yüz binlerce Bosnalı Müslümanı öldürmüştü.

