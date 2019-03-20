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Bosna Kasabı Radovan Karadzic'in temyiz kararı açıklanıyor

Bosna Kasabı Radovan Karadzic'in temyiz kararı açıklanıyor

20 Mart 2019 Çarşamba 09:03
Bosna Kasabı Radovan Karadzic'in temyiz kararı açıklanıyor

Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) 2016'da hakkında 40 yıl hapis cezası verilen Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic'in temyiz kararı bugün açıklanacak.

Bosna'daki savaşta (1992-1995) Sırpların liderliğini yapan Karadzic, savcılığın hazırladığı 11 maddelik iddianamedeki 10 maddeden suçlu bulunmuş ve Srebrenitsa soykırımı, çeşitli savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan 40 yıl hapse mahkum edilmişti.

Hakkındaki karara 2016 yılının temmuz ayında itiraz eden Karadzic, "adil yargılanmadığını" ve "hakimlerin hakkında hüküm verirken hata yaptığını" öne sürerek beraat ya da yeniden yargılanma talep etmişti.

"Bosna Kasabı" olarak da anılan Karadzic'e verilen 40 yıl hapis cezasından kısmen memnun olan savcılık da temyiz davasında eski Sırp liderin müebbet hapse mahkum edilmesini istedi.

Dava sürecinde ne oldu?
Bosna'daki savaşın ardından kimlik değiştirerek uzun yıllar izini kaybettiren Karadzic, 2008'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yakalandı. Lahey'e götürülen Karadzic'in davası 2009'da başladı.

ICTY'de 7 yıl süren davada karar, 24 Mart 2016'da açıklandı. Karadzic, "soykırım", "insanlığa karşı suç işlemek" ve "savaş kurallarını ihlal etmek" suçlarından 40 yıl hapse mahkum edildi.

Hakimler Konseyi, sadece iddianamenin ilk maddesinde bulunan Bratunac, Foca, Kljuc, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica ve Zvornik şehirlerinde de soykırım suçu işlendiği iddialarını "delil yetersizliği" nedeniyle reddetti. Karadzic bu şehirlerde soykırım suçundan değil, sürgün, etnik temizlik, katliam gibi insanlığa karşı suç işlemek ve savaş kurallarını ihlal etmekten suçlu bulundu.

"Soykırım" başlığı altında Srebrenitsa'da 1995'te yaşananlardan dolayı suçlu bulunan Karadzic'in Sırp güçlerinin hedefinin Srebrenitsa’nın Bosnalı Müslümanlardan temizlenmesi olduğuna hükmedilirken, bu hedefin savaş suçlusu Sırp komutan Ratko Mladic ile Karadzic’in ortak planı olduğu ifade edildi

Anahtar Kelimeler:
Bosna Kasabı
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