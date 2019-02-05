Bosna'da kısmi acil durum ilan edildi

Bosna Hersek'te etkili olan kar ve şiddetli yağışın yol açtığı seller nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde acil durum ilan edildi.Çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü.

Bosna Hersek Federasyonu Sivil Koruma Ofisi, şiddetli yağışla karın eridiği, bu nedenle nehirlerde taşkınlar yaşandığını duyurdu.Başkent Saraybosna'nın 50 kilometre kuzeybatısından geçen Bosna Nehri'nin taşması sonucu Zenica ve Kakanj kentlerinde yetkililer doğal afet hali ilan etti.

Özellikle Zenica'da yollar sular altında kaldığı için sürücüler araçlarını yol kenarlarında terk etmek zorunda kaldı.Bazı bölgelerdeki vatandaşlar da yetkililerce daha güvenli bölgelere tahliye edildi.

İlk yardım ekipleri, selden etkilenen bölgelerdeki kişilere yardım ulaştırmaya devam ediyor.Sivil Savunma ekipleri sellerin de etkisiyle çamurlu suların altında kalan Busovaca kentinde hava destekli yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Bosna Hersek'in genelinde devam eden yağış nedeniyle nehirlerin üzerindeki köprüler trafiğe kapatılırken sel sularının Bugojno-Novi Travnik yolundaki köprü korkuluklarını yıktığı gözlendi.Yine Saraybosna'nın kenar mahallelerinden Ilica'da Zeljeznica Nehri'nin taşması sonucu nehrin üzerindeki köprünün kısmen zarar gördüğü ve tamamen yıkılmak üzere olduğu belirtildi.

