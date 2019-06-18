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Boşanma çocukların kilo almasına neden oluyor

Boşanma çocukların kilo almasına neden oluyor

18 Haziran 2019 Salı 07:56
Boşanma çocukların kilo almasına neden oluyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma ebeveynleri boşanan çocukların diğer çocuklara kıyasla kilo almaya daha çok meyilli olduklarını ortaya koydu.

London School of Economics'in (LSE) araştırmasına göre ebeveynleri boşanan özellikle 6 yaşın altındaki çocuklar, daha fazla kilo alıyor.

Sonuçları Demography dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında 2000 ile 2002 yılları arasında İngiltere'de doğan 7574 çocuğun verileri incelendi. Çocukların sırasıyla 9 aylık; 3, 5, 7, 11 ve 14 yaşlarındaki verilerine bakıldı. Çocukların boylarına, ağırlıklarına, yaşlarına ve cinsiyetlerine bakılarak vücut kitle endeksleri hesaplandı.

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'36 AY İÇİNDE ÇOCUKLAR OBEZ OLABİLİYOR'

Araştırmada çocukların ebeveynlerinin boşandığı 24 ay içinde, anne-babası birlikte olan çocuklara kıyasla daha fazla kilo aldıkları belirlendi. Anne babası ayrılmış çocukların, boşanmadan sonraki 36 ay içinde çok kilolu ya da obez olmaları olasılığının da arttığı tespit edildi.

Araştırma ebeveynlerin ayrılmasını "uzun vadede sonuçları olan bir süreç" olarak tanımlıyor. Uzmanlar ayrılmanın hemen ardından çocukların kilo almasını önleme çabalarının başlaması ve parçalanan aileler için daha iyi sağlık desteği verilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Son Güncelleme: 18.06.2019 11:22
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