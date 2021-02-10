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Borrell: Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını önereceğim

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması önerisinde bulunacağını açıkladı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 10:00
Borrell: Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını önereceğim
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Borrell, çoğu eski Sovyet ve Doğu Bloku ülkelerinden 70'ten fazla Avrupa Parlamentosu milletvekilinin Rusya ziyaretinde "küçük düşürücü" gelişmelere karşı AB'nin çıkarlarını savunamadığı gerekçesiyle istifasını istemesinin ardından parlamento genel kurulunda konuşma yaptı.

Borrell son ziyareti sırasında Moskova'nın Avrupa'dan uzaklaşmak ve Batıyı bölmek istediği yönündeki görüşünün güçlendiğini belirtti.

Borrell "Rus hükümeti otoriterleşme yolunda endişe verici şekilde ilerliyor," ifadelerini kullandı.

Borrell, son dönemde Rus muhalif Aleksey Navalny'nin zehirlenmesi ve tutuklanması sonrasında Moskova'yı ziyaret etmek, insan hakları, siyasi özgürlükler ve Navalny'nin serbest bırakılması meselesini Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yüz yüze konuşmak istediğini söyledi.

Lavrov ile görüşmesini "hararetli" ve "gergin" şeklinde nitelendiren Borrell, ayrıca, martta AB-Rusya ilişkilerinin ele alınacağı AB Liderler Zirvesi öncesinde Rusya'nın ilişkilerin kötü gidişini tersine çevirip yapıcı bir diyalog isteyip istemediğini sınamak için Moskova'ya gittiğini ifade etti.

"RUSYA ZİYARETİYLE RİSK ALDIM"

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Rusya'nın bunu istemediğini aktaran Borrell, "Bu ziyaret malum riskleri içeriyordu. Ben bu riskleri aldım." dedi.

Borrell, "Lavrov'a Navalny ile görüşmek istediğimi söyledim ama bana mahkemede olduğunu, zaman kısıtlaması nedeniyle mümkün olmadığını söylediler. Halbuki o sırada Navalnıy mahkemenin önünde oturuyordu." şeklinde konuştu.

Borrell, ziyaretten daha endişeli döndüğünü dile getirerek, "Rus hükümeti, endişe verici şekilde giderek daha otoriter bir hale geliyor. Sivil toplum ve ifade özgürlüğünün alanı daralıyor. Demokratik alternatiflerin ortaya çıkması için neredeyse hiç alan kalmıyor. Rus makamları, Navalny olayındaki gibi bu tür girişimleri yok etme konusunda acımasız olduklarını gösterdi." diye konuştu.

BORRELL'İN İSTİFASI İSTENMİŞTİ

Avrupa Parlamentosundaki 73 milletvekili, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup yazarak, Borrell'in geçen haftaki Rusya ziyaretinde "küçük düşürücü" gelişmeler karşısında AB'nin çıkarlarını savunamadığı için istifa etmesini istemişti.

Milletvekilleri, Borrell'i ortak basın toplantısında Lavrov'un AB'ye yönelik eleştirilerine karşı çıkmamakla, 3 AB ülkesinin diplomatlarının "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri karşısında ziyaretini sonlandırarak kararlı bir sinyal vermemekle suçlamıştı.

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Son Güncelleme: 10.02.2021 11:16
Anahtar Kelimeler:
Joseph Borrell
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