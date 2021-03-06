Borrell: Kıbrıs sorununa kolay olmasa da çözüm bulunabilir

Borrell, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile Lefkoşa'da ayrı ayrı yaptığı görüşmelerden sonra yazılı açıklama yaptı.

Kıbrıslı liderlerle görüşmesinden "Yürünecek zor bir yol var ama çözümler bulunabilir" inancıyla ayrıldığını belirten Borrell, nisan sonunda Cenevre'de yapılacak 5+1 formatındaki gayriresmi görüşme fırsatının yakalanması ve görüşmeye uzlaşıya hazır olarak gelinmesi konusunda liderlere destek ifade ettiğini bildirdi.

Borrell, "AB, Kıbrıs çözüm sürecinin BM himayesi altında en kısa sürede yeniden başlamasını desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Sürecin en baştan başlamayacağını, BM'nin oluşturduğu hazır bir çerçeve bulunduğunu kaydeden Borrell, "Kolay bir süreç olmayacaktır ancak tüm Kıbrıslıların, Avrupa'nın ve bölgesel istikrarın çıkarı için bu yapılabilir" ifadesine yer verdi.



AB, Kıbrıslı tarafların yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ile İngiltere'nin katılacağı 5+1 toplantısında gözlemci olarak bulunmak istiyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, dün Borrell ile görüşmesinden sonra, "Cenevre'de gerçekleşecek 5+1 görüşmelerine AB'nin gözlemci statüsüyle katılmalarının doğru olmayacağını, bunu onaylayamayacağımızı söyledik. Çünkü kendilerinin tarafsız olmaları beklenemez." ifadelerini kullanmıştı.



