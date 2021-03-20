banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nerde verdiğiniz sözler!
Nerde verdiğiniz sözler!
Öldürelim ama yiğidin de hakkını verelim
Öldürelim ama yiğidin de hakkını...
Üniversite sektörüne Covid-19 revizyonu gerekli
Üniversite sektörüne Covid-19 revizyonu gerekli
Dağılın
Dağılın
banner376

Borrell: "Düzensiz göç, Avrupa sorunudur"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, düzensiz göçün, Avrupa'nın sorunu olduğu konusunda anlaşmaları gerektiğini söyledi.

20 Mart 2021 Cumartesi 10:30
Borrell: "Düzensiz göç, Avrupa sorunudur"
banner337

 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, düzensiz göçün, Avrupa'nın sorunu olduğu konusunda anlaşmaları gerektiğini söyledi.
İtalya'daki temasları kapsamında Borrel, İrini Operasyon'un yürütüldüğü Sicilya adasındaki Sigonella Üssü'nü ziyaret etti.
Burada basına açıklamalarda bulunan Josep Borell, "İrini Operasyonu, denizde ve havada çalışıyor aynı zamanda da karada da olup bitenleri izliyor. İrini Operasyonu, 1'inci yılında ve Libya’daki durum bir yıl öncesine göre çok daha iyi durumda. Uluslararası toplumun silah ambargosunun kontrolüne
yönelik kararı, Libya’nın istikrarına yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

banner341
Borrell, bir soru üzerine düzensiz göç konusuna da değinerek, "Bizim göç sorununun, bir Avrupa sorunu olduğu konusunda anlaşmamız gerekiyor. Tüm üye devletlerin bu yükü paylaşması gerektiğini anlaması gerekiyor. Komisyon olarak sunduğumuz yeni göç paktının amacı da budur ve üye devletler bunu tartışmakta." diye konuştu.
Bazı üye devletlerin, coğrafi olarak uzakta olması sebebiyle bunun sonuçlarının etkilerini hissetmediğini ancak diğer devletlerin ise sınırda bu konuyla yüzleştiğini ifade eden Borrell, "Bu bir Avrupa sorunudur. Dayanışmayı pratik anlamda da etkili kılmak için çözüm aramalıyız." dedi.
İrini Operasyonu’nun göç konusuyla ilgisi olmadığını vurgulayan Borrell, eleştirilerin aksine İrini’nin düzensiz göç için bir çekim unsuru haline gelmediğini belirtti.
Borrel, "İrini, Libya Sahil Güvenliğine ekipman ve eğitim sağlamaya hazır. Göç, İtalya ve Sicilya için çok önemli bir sorun ve tüm üye devletleri buna dahil etmeliyiz. Çözüm Avrupa'dan gelmeli." değerlendirmesinde bulundu.
İnsan yaşamlarının kurtarılması ve insan kaçakçılığıyla mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Borrel, "Aynı zamanda düzenli göçün önünü açmak lazım. Avrupa'nın göçmenlere ihtiyacı var ama düzenli olarak gelmeliler. Güvenli ve adil olmak için göçün düzenlenmesi gerekiyor." dedi.

banner360
Son Güncelleme: 20.03.2021 11:16
Anahtar Kelimeler:
Düzensiz GöçJosep BorellAB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ'den AstraZeneca açıklaması
DSÖ'den AstraZeneca açıklaması
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti
Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’ye liyakat nişanı verildi
Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’ye liyakat nişanı verildi
Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi için Brüksel'e gidiyor
Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi için Brüksel'e gidiyor
Guterres: “Irkçılık bütün toplumların yüzleşmesi gereken bir sorun“
Guterres: “Irkçılık bütün toplumların yüzleşmesi gereken bir sorun“
Almanya Sağlık Bakanı, Avrupa'da henüz üçüncü dalgayı durduracak kadar aşı olmadığını söyledi
Almanya Sağlık Bakanı, Avrupa'da henüz üçüncü dalgayı durduracak kadar aşı olmadığını söyledi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 539 bin 703'e yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 539 bin 703'e yükseldi
UAÖ: Çin, Ülkeden ayrılmış Uygur Türklerinin çocuklarını yetimhanelere gönderiyor
UAÖ: Çin, Ülkeden ayrılmış Uygur Türklerinin çocuklarını yetimhanelere gönderiyor
Kremlin: "Putin'in teklif ettiği görüşme, Biden'a uygun zamanda yapılabilir"
Kremlin: "Putin'in teklif ettiği görüşme, Biden'a uygun zamanda yapılabilir"
Paris'te 3'üncü kez sokağa çıkma kısıtlamasına gidiliyor
Paris'te 3'üncü kez sokağa çıkma kısıtlamasına gidiliyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim