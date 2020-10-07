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Borrell'den AP Milletvekillerine Türkiye tepkisi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinin Türkiye ve Azerbaycan'a karşı "harekete geçilmesi" talebi üzerine, milletvekillerine tepki gösterdi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 14:29
Borrell'den AP Milletvekillerine Türkiye tepkisi
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell,  Dağlık Karabağ'daki durum ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar hakkında düzenlenen AP Genel Kurulu oturumunda milletvekillerinin konuşmalarını dinledikten sonra yapılan yorumlara ve değerlendirmelere cevap verdi.

Çatışmaların durması için ateşkes çağrısını, sivillerin korunmasını sürdüreceklerini belirten Borrell, "Sorunun çözümüne yapıcı bir katkı oluşturmak için Türkiye ile çalışmaya da devam edeceğiz." dedi.

Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün Bakü'de Azerbaycan'a tam destek sözü nedeniyle endişeli olduklarını dile getirerek, "Azerbaycan Dışişleri Bakanı (Ceyhun Bayramov) ile yaptığım son telefon görüşmesi de oldukça endişe vericiydi. Bir ön şart olarak, Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan geri çekilme takvimini kabul edene kadar çatışmanın süreceğini açıkça söyledi. Durum giderek kötüleşiyor." diye konuştu.

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"DİPLOMATİK ARENADA NE YAPABİLİRSEK YAPACAĞIZ"

Birçok milletvekilinin Türkiye ve Azerbaycan'a karşı "harekete geçilmesini" istediğini hatırlatan Borrell, şunları söyledi:

"Hareke geçmek' derken neyi kastediyorsunuz? Yapabileceğimizi yapıyoruz. Ama durumu ele alma şeklimiz bu. AB Konseyi'nin müzakere edilmiş bir çözüm bulunması amacıyla destekleme kararı verdiği AGİT Minsk Grubu Eş Başkanlarını desteklemek için yapabileceğimiz ne varsa yaparız. İki tarafı çatışmayı durdurmaya zorlamak ve Türkiye'ye müdahil olmaya devam etmemesi için baskı uygulamak için (yapabileceğimiz ne varsa yaparız).

Ama 'harekete geçmek' derken kastettiğiniz askeri anlamda harekete geçmekse, bu söz konusu olamaz. AB olarak diplomatik arenada elimizde bulunan kaynaklarla ne yapabilirsek yapacağız. AB Konseyi'nin karar verdiği üzere aralık ayında, bugünden aralık ayına kadar geçen sürede Türkiye ile ilişkilerde neler olduğunu değerlendireceğiz."

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Son Güncelleme: 07.10.2020 14:41
Anahtar Kelimeler:
Dağlık Karabağdaki DurumJosep Borrell
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