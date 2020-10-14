Borrell de karantinada

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen hafta Etiyopya'ya düzenlediği seyahatte kendisine refakat eden heyettekilerden birinin testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Pazar günü döndüğünde yaptırdığı testin sonucunun negatif olduğunu belirten Borrell, buna karşın kurallar gereği kendini karantinaya aldığını, ikinci kez test yaptırmayı bekleyeceğini bildirdi.

AB heyetinin Etiyopya seyahatinde AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic de bulunuyordu. Lenarcic, henüz karantinaya girip girmediğine dair açıklama yapmadı.



Sadece komisyonun araştırma, kültür, eğitim ve gençlikten sorumlu üyesi Mariya Gabriyel, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

