Borrell, Amerikan PBS televizyonunun "News Hour" programına verdiği röportajda, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekim ayının sonunda bir araya geleceklerini açıklamalarından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yüksek Temsilci, "Bu durumu aşmak zorundayız çünkü bölünmüşlüğü kaldıramayız. Bu, tam olarak dostumuz olmayanlar tarafından kullanılacaktır. Aynı zamanda Avrupalıların Batı dünyasının savunması üzerindeki yükü daha fazla paylaşabilmek için daha güçlü bir askeri kapasiteye sahip olmalarının kabul edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Daha güçlü Avrupa"nın NATO için endişe kaynağı olmayacağını belirten Borrell, "Avrupa ne kadar güçlü olursa NATO da o kadar güçlü olur çünkü biz NATO'nun bir parçasıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İRAN

Borrell, İran'daki yeni yönetimle ilgili, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldiğini belirterek, "Kendisiyle dün bizzat tanışma, uzun bir tartışma fırsatı buldum. Avusturya'da Viyana'daki müzakere masalarına geri döneceklerine dair beni temin etti. İran'la nükleer anlaşmanın koordinatörü olarak, bunun için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.



