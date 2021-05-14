banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs – İsrail - Türkiye üçgeni
Kıbrıs – İsrail - Türkiye...
Bileklikler ne kadar güvenli!
Bileklikler ne kadar güvenli!
Çocuklara okulu haram etmek
Çocuklara okulu haram etmek
Kişilik meselesi önemli
Kişilik meselesi önemli
banner376

Borrell: AB'nin İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitesi yok

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Şu anda İsrail'e baskı yapma kapasitesine sahip olan tek kişi yalnızca ABD. AB'nin İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitesi yok." dedi.

14 Mayıs 2021 Cuma 08:45
Borrell: AB'nin İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitesi yok
banner337

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İspanyol düşünce kuruluşu Real Elcano Enstitüsünün Madrid'de organize ettiği foruma katıldı.

AB Yüksek Temsilcisi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne, Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında Orta Doğu'da tekrar yükselen tansiyon ile ilgili sorulara cevap verdi.

"İsrail'e baskı yapma kapasitesine sahip olan tek kişi yalnızca ABD"

Borrell, "Gerginliğin artmasına, çatışmalara ve sivillerin ölümüne bir son verilmesi çağrısında bulunuyoruz ancak şu anda İsrail'e baskı yapma kapasitesine sahip olan tek kişi yalnızca ABD. Avrupa uzun zamandır böyle bir kapasiteye sahip değil. AB'nin İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitesi yok." dedi.

Orta Doğu'da yaşananlarla ilgili AB'nin çaresizliğini gizlemeyen Borrell, "BM ve AB'nin resmi tutumu iki devletli çözüm ve bunda ısrarcı olmalarına rağmen, bu çözümün her geçen gün daha da zorlaştığının farkında olduklarını" ifade etti.

"Dünya, birkaç yıldır başka yöne baktı"

banner341
AB Yüksek Temsilcisi, "Dünya, birkaç yıldır başka yöne baktı ve İsrail ile Filistin arasındaki çatışmayı unutmak istedi. Ancak sorun hala orada ve şu anda olan şey, hiçbir çıkış yolu görmeyen Filistin halkının çaresizliğinin tezahürüdür." şeklinde konuştu.

Borrell, AB'den Filistin'e olan mali ve insani yardımını devam ettirmesini isteyerek, bunun sorunun çözümü olmadığını bildiklerini ancak aksi halde durumun daha da kötü olacağını düşündüklerini söyledi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı altında askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze saldırılarında şimdiye kadar 18'i çocuk 87 Filistinli şehit oldu, 530 kişi yaralandı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
BorrellABIsrail Filistin Saldırılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem
Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem
İtalya'dan Google'a 120 milyon dolarlık ceza
İtalya'dan Google'a 120 milyon dolarlık ceza
İİT, Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırıları görüşecek
İİT, Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırıları görüşecek
BMGK, İsrail saldırılarını görüşmek için Pazar günü toplanacak
BMGK, İsrail saldırılarını görüşmek için Pazar günü toplanacak
Da Vinci’nin bu resmine 16 milyon dolar değer biçildi
Da Vinci’nin bu resmine 16 milyon dolar değer biçildi
Uzman raporu: “Pandemiyi önlemek mümkündü”
Uzman raporu: “Pandemiyi önlemek mümkündü”
Uygurlara baskıya son ver çağrısı
Uygurlara baskıya son ver çağrısı
Avusturya’da İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları protesto edildi
Avusturya’da İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları protesto edildi
Guterres: “Doğu Kudüs ve Gazze’de gerginliğin azaltılması yönündeki adımları destekliyoruz“
Guterres: “Doğu Kudüs ve Gazze’de gerginliğin azaltılması yönündeki adımları destekliyoruz“
Bağımsız Panel'den açıklama
Bağımsız Panel'den açıklama

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim