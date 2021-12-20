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Borrell: "AB masada olmalı"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya ile yürütülecek müzakerelerde Avrupa Birliği'nin de yer alması gerektiğini söyledi. "AB'nin, bu tartışmaların ayrılmaz bir parçası olması gerektiği çok açıktır” dedi.

20 Aralık 2021 Pazartesi 09:54
Borrell: "AB masada olmalı"

Avrupa Birliği, Rusya-ABD ve NATO üçgeninde yürütülmesi olası bir müzakerede masada olmak istiyor.

Açıklama, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den geldi.

Bölgedeki son duruma ilişkin kaleme aldığı yazısında; diplomasinin, benzer düşünen tarafların ortaklığıyla yürütülmesi halinde en iyi sonucu vereceğini belirten Borell, "Avrupa güvenlik mimarisi hakkındaki herhangi bir tartışmada, Avrupa Birliği'nin tabii olarak masada bulunması gerekiyor" dedi.

"AB'nin bu tartışmaların ayrılmaz bir parçası olması gerektiği çok açıktır"

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Josep Borrell, Rusya Dışişleri Bakanlığının Batı'dan garanti istediği taslak teklifinin NATO'nun Avrupalı üyelerini de ilgilendirdiğini söyledi.

"Avrupa Birliği'nin, bu tartışmaların ayrılmaz bir parçası olması gerektiği çok açıktır" değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, Rusya ile herhangi bir görüşme zemini için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'i işaret etti.

Rusya'dan güvenlik garantisi talebi

Rusya, ABD ve NATO'ya ilettiği güvenlik garantileri hakkındaki teklifinde, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden vazgeçilmesine yönelik taahhüt istemişti.

Teklifte ayrıca ABD'nin eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve NATO üyesi olmayan ülkelerde askeri üs kurmamasını talep etmişti.

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