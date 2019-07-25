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Boris Johnson\'dan Avam Kamarasına İlk Hitap

Londra, 25 Temmuz 19 : İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentodaki ilk konuşmasında, ülkesini 31 Ekim\'de AB\'den ayırma konusundaki kararlılığını yineledi.

Boris Johnson\'dan Avam Kamarasına İlk Hitap

Londra, 25 Temmuz 19 : İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentodaki ilk konuşmasında, ülkesini 31 Ekim\'de AB\'den ayırma konusundaki kararlılığını yineledi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:15
Boris Johnson\'dan Avam Kamarasına İlk Hitap

Londra, 25 Temmuz 19 : İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentodaki ilk konuşmasında, ülkesini 31 Ekim'de AB'den ayırma konusundaki kararlılığını yineledi.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'na başbakan olarak ilk kez hitap eden Johnson, hükümetinin izleyeceği yol haritasının öncelikli başlıklarını açıkladı.

Johnson, İngiltere'nin kendine güvenini yeniden kazanmasını sağlayacaklarını belirterek, "İngiltere'mizi birleştirmek ve canlandırmak ve bu ülkeyi dünyanın en muhteşem yeri yapmak için 31 Ekim'de Brexit'i hayata geçireceğiz." dedi.

İngiltere'nin 2050'de Avrupa'nın en müreffeh ülkesi olabileceğinin altını çizen Johnson, bunu, ülkeyi, yeni bir ticaret ağı merkezi haline getirerek başarabileceklerini kaydetti.

Johnson, İngiltere'nin en ücra köşelerine dek altyapı yatırımları yapacaklarına vurgu yaparak, "Sadece Londra'nın ve Güney Doğu İngiltere'nin değil, İngiltere'nin, İskoçya'nın, Galler'in ve Kuzey İrlanda'nın her köşesinin üretim gücünü artırarak üretim seviyeleri arasındaki uçurumları tamamen kapatacağız." diye konuştu.

DEMOKRASİYE GÜVEN

Johnson, bu ekonomik hedeflere dönük ilk adım olarak, demokrasiye güveni yeniden tesis edeceklerini ve Brexit'i 31 Ekim'de gerçekleştirmenin de bunun ilk adımı olacağını söyledi.

"Ben de tüm bakanlarım da o tarihte, koşullar ne olursa olsun AB'den ayrılmaya kararlıyız." ifadesini kullanan Johnson, "Aksini yapmak, siyaset sistemimize güvenin kaybolması gibi bir felakete yol açar. İngiliz halkında, siyasetçilerin açık bir demokratik talimatı yerine getirme konusunda güvensizliğe yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

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Johnson, kendisinin de İngiltere'nin AB’den bir anlaşmayla ayrılmasını tercih edeceğini belirterek, "Bu son aşamada bile bunun mümkün olduğuna inanıyorum ve bunun olması için çalışacağım." diye konuştu.

Johnson, Kuzey İrlanda sınırıyla ilgili alternatif çözümler üzerinde de anlaşılması gerektiğini kaydetti.

ANLAŞMASIZ AYRILIK

Johnson, AB tarafından, iyi niyetle yeniden müzakerelere başlamalarını beklediklerini ifade ederek, "Eğer bunu yapmazlarsa, AB'den tabii ki anlaşmasız ayrılmak zorunda kalacağız. İngiltere, genel kanının aksine buna oldukça hazır." dedi.

İngiltere'nin önünde 31 Ekim'e kadar 98 günlük süre olduğuna işaret eden Johnson, bu süre içinde anlaşmasız ayrılıkla ilgili hazırlıklara hız vereceklerini, anlaşmasız Brexit kapsamında AB'ye ödenmesi planlanan 39 milyon sterlinin de bu hazırlıklara harcanacağını kaydetti.

Johnson, İngiltere'de yaşayan 3 milyonu aşkın AB vatandaşının haklarını da koruma sözü verdi.

Başbakan Johnson, AB'den 31 Ekim'de ayrılma kararlılıkları nedeniyle 1 Kasım'da göreve başlayacak yeni AB Komisyonu'na İngiltere'nin aday göstermeyeceğini de bildirdi.

Johnson'ın konuşmasının ardından milletvekillerinin sorularını da yanıtladığı parlamento oturumu, yaklaşık 90 dakika sürdü.

(AA/FG)

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