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Boris Johnson: Virüsle mücadeledeki son aşama bu olacak

Ulusa sesleniş konuşmasında koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kısıtlamaları açıklayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "İnanıyorum ki, virüsle mücadelemizdeki son aşama bu olacak” dedi.

05 Ocak 2021 Salı 09:30
Boris Johnson: Virüsle mücadeledeki son aşama bu olacak
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İngiltere’de koronavirüsün yeni varyantının tespit edilmesi sonucu vaka ve ölümlerde kritik artışlar yaşandı. Bugün hükümetin aldığı kararla, ülkede alarm seviyesi en üst seviyeye, yani 5’inci aşamaya yükseldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, evden çıkmama çağrısı yaparak, “Evden çıkmamanızı tekrar söylüyorum. İnanıyorum ki, virüsle mücadelemizdeki son aşama bu olacak” dedi.

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İngiltere’de tespit edilen yeni varyantın endişe verici derecede bulaşıcı olduğunun altını çizen Johnson, “Toplum olarak gösterdiğimiz efor eski varyant ile mücadelede etkili olabilirdi. Ancak bu yeni varyant endişe verici şekilde yüzde 50 ila 70 arası daha bulaşıcı. Hastanelerimiz, hiç olmadığı kadar baskı altında. Hastanelerin doluluk oranı geçen haftaya göre yüzde 30 artış gösterdi. Kurallara uymak hiç olmadığı kadar önemli” dedi.

Herkes üzerine düşeni yapmalı

Boris Johnson, herkesin üzerine düşeni yapması ve aşılama işlemlerinin devam etmesi durumunda, Şubat ayının ortalarından itibaren kısıtlamaların gevşetilmeye başlayabileceğini ifade etti. Johnson, “Virüs hakkındaki anlayışımız değişmezse, aşı uygulaması başarılı olmaya devam eder, ölümler düşerse ve herkes kurallara uyarak rolünü oynarsa, Şubat ayının ortasına doğru kısıtlamalar gevşetilebilir” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Boris JohnsonIngiltere Koronavirüs
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