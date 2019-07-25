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Boris Johnson kabinesindeki önemli bakanlıklara atamalar belli oldu

Boris Johnson kabinesindeki önemli bakanlıklara atamalar belli oldu

25 Temmuz 2019 Perşembe 06:32
Boris Johnson kabinesindeki önemli bakanlıklara atamalar belli oldu

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson kabinesindeki önemli bakanlıklara atamaları yaptı.
Başbakanlık görevini bugün Theresa May’den devralan Johnson, kabinesindeki önemli bakanlıklara atamaları tamamladı.
Brexit’i 31 Ekim’de anlaşmalı veya anlaşmasız gerçekleştirmeyi vadeden Johnson’ın atamalarında da bu hedefin etkili olduğu görüldü. 
Çoğunluğu katı Brexitçilerden oluşan yeni kabinedeki belli başlı isimler şunlar oldu:
"Maliye Bakanı Sajid Javid, İçişleri Bakanı Priti Patel, Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Brexit Bakanı Stephen Barclay, Savunma Bakanı Ben Wallace, Eğitim Bakanı Gavin Williamson, Uluslararası Ticaret Bakanı Elizabeth Truss, Sağlık Bakanı Matt Hancock, Çevre Bakanı Theresa Villiers, Kültür Bakanı Nicky Morgan, Ekonomi Bakanı Andrea Leadsom, Iskan Bakanı Robert Jenrick, Adalet Bakanı Robert Buckland, Uluslararası Kalkınma Bakanı Alok Sharma ve Çalışma Bakanı Amber Rudd." 

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Yani kabinede Barclay, Hancock ve Rudd koltuklarını korurken, Javid ve Wallace’ın da aralarında olduğu bazı isimler daha üst düzey bakanlıklara terfi etti.
May’in kabinesinden İsrail’de gerçekleştirdiği gizli görüşmelerin ortaya çıkması üzerine istifa etmek zorunda kalan Patel’in, geçen aylarda Brexit Bakanlığından istifa eden Raab'ın ve ulusal güvenlik toplantısından bilgi sızdırdığı için istifa etmek zorunda  kalan eski Savunma Bakanı Williamson'ın da aralarında olduğu bazı isimler ise yeniden bakanlık görevlerine atandı.
Başbakan Johnson da geçen yıl May'in Brexit yaklaşımındaki değişikliklere itiraz ederek Dışişleri Bakanlığından istifa etmişti.

 

Son Güncelleme: 25.07.2019 09:47
Anahtar Kelimeler:
Boris Johnson
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