banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103713
ALTIN
259.958
DOLAR
5.6635
STERLİN
7.0860
EURO
6.3123
Gifa’yı kurşunlayan sanık Yalçın 15 yıl hapis yatacak
GİFA'YI KURŞUNLADI 15 YIL YEDİ
100 liralık soygun...
100 LİRALIK SOYGUN...
4 kök hint kenevirine 5 ay hapis cezası!
5 AY HAPİS YATACAK
Akıncı, Lacroıx’i kabul etti
AKINCI, LACROIX’İ KABUL ETTİ
banner307

Boris Johnson kabinede kardeşine de yer verdi

Boris Johnson kabinede kardeşine de yer verdi

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:34
Boris Johnson kabinede kardeşine de yer verdi

İNGİLTERE BAŞBAKANI BORIS JOHNSON, KARDEŞİ JO JOHNSON’I DEVLET BAKANI OLARAK GÖREVLENDİRDİ

KARDEŞ JOHNSON’A, SADECE ÜST DÜZEY BAKANLARIN YER ALDIĞI KABİNE TOPLANTILARINA DA KATILMA HAKKI TANINDI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kardeşi Jo Johnson’a devlet bakanlığı görevi verdi.

Görevi dün Theresa May’den devralan Başbakan Johnson'ın yeni kabinesinde kardeşi Jo Johnson da yer aldı.

Ekonomi, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığında Devlet Bakanı ve Eğitim Bakanlığında Üniversiteler ile Bilimden Sorumlu Bakan olarak iki rol verilen Jo Johnson’a, sadece üst düzey bakanların yer aldığı kabine toplantılarına da katılma hakkı tanındı.

banner317
Kardeş Johnson, May hükümetinde de Ulaştırma Bakanlığında Londra’dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı.

Kardeş Johnson May’in Brexit anlaşmasına karşı çıkarak kasım ayında görevinden istifa etmişti.

Jo Johnson ile Boris Johnson arasında Brexit konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor.

Anlaşmasız Brexit’e karşı çıkan ve referandumda da ülkenin AB üyesi kalması için kampanya yürüten kardeş Johnson, istifa mesajında yeni referandum çağrısında bulunarak, "Brexit bir zamanlar verilen sözlerin uzağında bir gerçekliğe dönüştüğü için bu konuda son sözü halka bırakmak demokratik olacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Johnson ise İngiltere’yi 31 Ekim’de AB’den anlaşmalı veya anlaşmasız olarak ayırmayı hedefliyor.

Son Güncelleme: 25.07.2019 14:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Merkez Bankası Faizleri Sabit Tuttu
Avrupa Merkez Bankası Faizleri Sabit Tuttu
Ukrayna Rus Tankerini Alıkoydu
Ukrayna Rus Tankerini Alıkoydu
Rusya Bazı Türk Vatandaşlarına  vizesiz Seyahatin Kapsamını Genişletti
Rusya Bazı Türk Vatandaşlarına  vizesiz Seyahatin Kapsamını Genişletti
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi Vefat Etti
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi Vefat Etti
Belçika'da dünyaca ünlü müzik festivalinde uyuşturucu operasyonu
Belçika'da dünyaca ünlü müzik festivalinde uyuşturucu operasyonu
Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 11'e çıktı
Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 11'e çıktı
Çin'deki heyelanlarda ölü sayısı 16'ya yükseldi
Çin'deki heyelanlarda ölü sayısı 16'ya yükseldi
Trump Yemen tasarısını 3. kez veto etti
Trump Yemen tasarısını 3. kez veto etti
ABD Hürmüz Boğazı'nda Amerikan bayraklı gemileri koruyacak
ABD Hürmüz Boğazı'nda Amerikan bayraklı gemileri koruyacak
Boris Johnson kabinesindeki önemli bakanlıklara atamalar belli oldu
Boris Johnson kabinesindeki önemli bakanlıklara atamalar belli oldu

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim