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Boris Johnson'ın kardeşi bakanlıktan ve partiden istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson bakanlık görevinden ve Muhafazakar Parti milletvekilliğinden istifa etti.

Boris Johnson'ın kardeşi bakanlıktan ve partiden istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson bakanlık görevinden ve Muhafazakar Parti milletvekilliğinden istifa etti.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:29
Boris Johnson'ın kardeşi bakanlıktan ve partiden istifa etti

Başbakan Johnson'ın önceki ay kurduğu hükümette devlet bakanlığı görevine getirdiği Jo Johnson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, hem bakanlık görevinden, hem de Muhafazakar Parti milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Brexit konusunda ağabeyinin izlediği katı tutumu paylaşmadığını vurgulayan Jo Johnson, mesajında "Son haftalarda aile sadakati ile ulusal çıkarlar arasında sıkışıp kaldım. Bu çözümü olmayan bir gerilim. Milletvekili ve bakan olarak benim rolümü üstlenme sırası başkalarında." ifadesini kullandı.

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Ekonomi, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığında Devlet Bakanı ve Eğitim Bakanlığında Üniversiteler ile Bilimden Sorumlu Bakan olarak iki görev verilen Jo Johnson'a, sadece üst düzey bakanların yer aldığı kabine toplantılarına da katılma hakkı tanınmıştı.

Kardeş Johnson Theresa May'in Brexit anlaşmasına karşı çıkarak kasımda da bakanlık görevinden istifa etmişti.

Anlaşmasız Brexit'e karşı çıkan ve referandumda da ülkenin Avrupa Birliği üyesi kalması için kampanya yürüten Jo Johnson, istifa mesajında yeni referandum çağrısında bulunarak, "Brexit bir zamanlar verilen sözlerin uzağında bir gerçekliğe dönüştüğü için bu konuda son sözü halka bırakmak demokratik olacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Son Güncelleme: 05.09.2019 15:46
Anahtar Kelimeler:
Boris Johnsonın KardeşiJo Johnson
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