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Boris Johnson'ın istifasını istediler

İngiltere'de babasını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybeden Dr. Saleyha Ahsan, geçen yıl Kovid-19 yasaklarını ihlal edilerek Başbakanlık'ta parti düzenlenmesi ve bununla ilgili şaka yapılmasına tepki göstererek Başbakan Boris Johnson'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

11 Aralık 2021 Cumartesi 08:15
Boris Johnson'ın istifasını istediler

Adalet İsteyen Acılı Kovid-19 Aileleri adlı grubun sözcülüğünü de yapan Ahsan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partinin düzenlendiği belirtilen 18 Aralık 2020'de babası Ahsan-ul-Haq Chaudry'nin Kovid-19 semptomları gösterdiğine ilişkin telefon aldığını anlattı. Hem doktor hem de film yapımcısı olduğunu ifade eden Ahsan, o sırada Galler'de çekimde olduğunu ve Londra'ya acil olarak döndüğünü söyledi. Bu yüzden geçen yıl 18 Aralık'ı kendisi için gerçekten korkunç bir gün olarak hatırladığını aktaran Ahsan, şöyle devam etti:

"Çok korkunçtu. Zavallı babam, Kovid-19'dan rahatsızlanmaya başlamıştı. Bu yüzden, babamın virüse yakalandığı gün gerçekleştiği iddia edilen partinin görüntülerini gördüğümde gerçekten midem bulandı. Babamın nasıl hasta olduğunu hatırladım. Bir kenara koyduğum birçok anım vardı. Aralık ayı geldiği ve birinci yıl dönümü olduğu için şimdiden endişelenmeye ve yeniden düşünmeye başlamıştım ama genel olarak iyiydim. Ama videoyu gördüğümde unuttuğum tüm anılar geri geldi. 18 Aralık'ta, babamın iyi olması için dua ederken onlar parti yapıyordu, ben korkarken onlar eğleniyordu. (Başbakan'ın sözcüsü) Allegra Stratton'un 40-50 kişinin katıldığı partiyle ilgili sosyal mesafe konusunda gülüp şaka yaptığı gün babama pozitif basınçlı maske takılmıştı. Vefat edene kadar onu çıkarmadık. O gülüyordu, ben babamın yatağının yanında ağlıyordum."

"BORİS JOHNSON'IN BİR HALK SAĞLIĞI TEHLİKESİDİR"

Videonun kendisine babasının ağzının kan sulandırıcılar nedeniyle kan dolu olduğunu yeniden hatırlattığını söyleyen Ahsan, "Bu yüzden babamın ağzında kan tadıyla vefat ettiğini biliyorum ve babam harika bir aşçıydı. Yemek yapmayı severdi. Harika bir damak tadı vardı. Harika yemeklerin tadına bakabilirdi. Ağzında kan vardı ve öldüğünde son tadı kan oldu." dedi.

Babasının en sevdiği içeceğin ayran olduğunu ama ona ayran veremeden kaybettiklerini dile getiren Ahsan, videonun yeniden bunları hatırlatmasının çok korkunç olduğunu ifade etti. Ahsan, halkın her yerde parti ve video hakkında konuştuğuna işaret ederek "Aynı zamanda, şu anda 'Eğer onlar kurallara uymuyorlarsa ben neden uyayım?' diyen bazı insanların olduğuna dair endişe olduğunu düşünüyorum. Onları suçlamıyorum. Bu yüzden Boris Johnson'ın bir halk sağlığı tehlikesi olduğunu düşünüyorum. Verdiği mesaj çok karışık olduğu için artık bu ülke için tehlikeli olduğunu düşünüyorum." dedi.

PARTİYE KATILANLARDAN FOTO VE VİDEO PAYLAŞMASINI İSTEDİ

Parti ve videonun "Biz sizden daha iyiyiz. Yani tüm kurallar bizim için geçerli değil. Biz üstünüz. Bu kurallar daha az önemli sizler için geçerli." mesajı verdiğini vurgulayan Ahsan, "Şu anda bize liderlik etmesi güvenli olmayan biri tarafından yönetildiğimizi hissediyorum. Bir halk sağlığı tehlikeniz varsa yapılması gereken, bu halk sağlığı tehlikesinin neden olduğu riski azaltmaya çalışmaktır. Bu da, Boris Johnson'ın istifa etmesi gerektiği anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Londra Polis Teşkilatı'nın yeterli kanıt olmadığı için partiyle ilgili soruşturma yapmama kararını da eleştiren Ahsan, partiye katılıp video veya fotoğraf çekenlere bunları yayınlamaları çağrısında bulundu.

"İHANETE UĞRAMIŞ HİSSEDİYORUZ"

Ahsan, Johnson'ın davranışının, Omicron ile mücadele etmeye başlanılan bugünlerde halkın davranışlarını etkileyebileceği kaydederek "Bu, nihayetinde insanların ölmesine yol açabilir." uyarısında bulundu.

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81 yaşında vefat eden babasının emekli öğretmen olduğunu anlatan Ahsan, "Türk yemeklerini çok severdi. Bizim evde Türk yemeklerinin olması büyük bir olaydı. Altı çocuk büyüttü, beşimiz doktor, birimiz eczacı olduk. Hepimiz geçen yıl Kovid-19'lu insanlara yardım etmek için çalıştık, şu anda gördüklerimiz karşısında, ben, ailem hükümet tarafından gerçekten ihanete uğramış hissediyoruz, babamın da böyle hissedeceğini biliyoruz." diye konuştu.

TARTIŞMALI NOEL PARTİSİ

Hükümet, geçen hafta ilk kez Daily Mirror gazetesi tarafından haber yapılan parti iddialarının ardından baskı altında. Haberde, resmi Noel partisinin kısıtlamalar nedeniyle iptal edildiği ancak personelin resmi olmayan bir toplantı düzenlediği yazılmıştı.

Bazı kaynaklar da BBC'ye yaptıkları açıklamalarda, parti oyunlarının oynandığını, yiyecek ve içecek servisi yapıldığını, partinin gece yarısından sonra da devam ettiğini ve buna birkaç düzine kişinin katıldığını söylemişti.

TEPKİ ÇEKEN VİDEO

Başbakan ve Başbakanlık bir parti yapıldığı yönündeki iddiaları reddetse de dün ITV tarafından elde edilen videoda, üst düzey Başbakanlık (10 Numara) personelinin bir Noel partisi düzenlemekle ilgili şaka yaptıkları görüldü.

18 Aralık'taki Noel partisinden 4 gün sonra kaydedilen görüntüde, gazeteci gibi davranan Başbakanlık çalışanları, Başbakan'ın o dönemki basın sekreteri Allegra Stratton'a partiyle ilgili soru soruyor. Sorulara şakacı bir tonla yanıt veren Stratton, "Eve gittim." derken, bir yardımcısının "Parti değildi, peynir ve şaraptı." diye şaka yaptığı duyuluyor. Bunun üzerine "Bu hayali parti bir iş toplantısıydı ve sosyal mesafe yoktu." diyen Stratton, daha sonra "Bu kaydediliyor mu?" diye soruyor.

JOHNSON ÖZÜR DİLEDİ

İngiltere Başbakanı Johnson, bugün video nedeniyle özür dilerken istifa çağrılarını reddetmişti. Videoyu görünce çok sinirlendiğini kaydeden Johnson, konunun incelenmesi ve Kovid-19 kurallarını ihlal ettiği belirlenen çalışanlar hakkında disiplin işlemi yapılması için talimat verdiğini duyurmuştu.

Johnson, konuya ilişkin ilk haberlerin ardından, Kovid-19 kurallarının çiğnenmemesinden "memnun" olduğunu söylese de o sırada yürürlükte olan kısıtlamalar kapsamında bu tür etkinlikler yasaktı.

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Son Güncelleme: 10.12.2021 21:15
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