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Bolsonaro, Amazonlar'daki yangınlar için yapılan yardımı reddetti

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, G7 ülkelerinin Amazonlar'da yaklaşık üç haftadır süren yangınların söndürülmesi için yapacağı 20 milyon avroluk yardımı reddetti ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un bu tür yardım fikirlerinin arkasında farklı niyetlerinin olduğunu iddia etti.

Bolsonaro, Amazonlar'daki yangınlar için yapılan yardımı reddetti

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, G7 ülkelerinin Amazonlar'da yaklaşık üç haftadır süren yangınların söndürülmesi için yapacağı 20 milyon avroluk yardımı reddetti ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un bu tür yardım fikirlerinin arkasında farklı niyetlerinin olduğunu iddia etti.

27 Ağustos 2019 Salı 07:34
Bolsonaro, Amazonlar'daki yangınlar için yapılan yardımı reddetti

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, "Ne bir Devlet Başkanının, Macron, Amazonlar'a karşı yersiz ve bedava saldırılarına, ne de sanki bir sömürge veya sahipsiz toprakmışız gibi asıl niyetlerini Amazonları 'kurtarmak' için oluşturulan 'G7 ülkeleri ittifakı' fikriyle gizlemesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Bolsonaro, Amazonlar'da iki haftadan fazladır devam eden yangınlarla mücadele için Amazon bölgesini paylaşan ülkelerin çoğunun bir araya gelerek egemenliği ve doğal zenginliği güvence altına alan bir plan hakkında Kolombiya Devlet Başkanı IvanDuque ile görüştüğünü belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, G7 ülkelerinin Amazonlar'daki orman yangınlarının söndürülebilmesi için 20 milyon avro destekte bulunma teklifini, ülke egemenliğini zedelediği düşüncesiyle reddetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Şili Devlet Başkanı SebastianPinera ile düzenlediği basın toplantısında Amazonlar'daki yangınların söndürülmesi için G7 ülkelerinin 20 milyon avro destekte bulunacağını açıklamıştı.

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Fransa ile Brezilya arasındaki gerginlik, geçen hafta Macron'unAmazonlar'daki yangınlar hakkında G7 ülkelerini acil toplanmaya çağırmasıyla başlamış, Bolsonaro da Macron'u sömürgeci bir zihniyete sahip olmakla itham etmişti.

Bu arada, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta Bolsonaro'nun bir takipçisi, Macron'un eşi BrigitteMacron'un dış görünüşüyle dalga geçen bir fotoğraf paylaşmış, Bolsonaro da Macron'a işaret ederek, "Adamı küçük düşürmeyin, hahaha" şeklinde yorum yapmıştı.

Fransız Devlet Başkanı Macron da Bolsonaro'nun yorumunu, "son derece saygısız" olarak değerlendirmiş ve "Ne diyebilirim ki? Çok üzücü ama öncelikle onun (Bolsonaro) için ve Brezilya halkı için üzücü." demişti.

Brezilya'nın yanı sıra Kolombiya, Peru, Venezuela, Bolivya, Ekvador, Surinam, Guayana ve Fransız Guayanası'nda da Amazonlar bölgesi bulunuyor.

Son Güncelleme: 27.08.2019 11:26
Anahtar Kelimeler:
BolsonaroAmazonlar Yangın
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