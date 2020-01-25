Bolivya, Küba İle Diplomatik İlişkileri Askıya Aldı

Buenos Aires, 25 Ocak 20 (.): Bolivya'da Jeanine Anez'in liderliğini ettiği geçici hükümet, Küba ile diplomatik ilişkileri askıya aldı.

Bolivya Devlet Başkanlığı Bakanı Yerko Nunez, düzenlediği basın toplantısında, Bolivya'nın Küba ile ilişkilerini askıya aldığını açıkladı. Nunez, "Bu karar, (Küba) Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla'nın yakın zamanda yaptığı kabul edilmez açıklamaları ve Küba'nın, Bolivya yasal hükümeti ile onun demokratik sürecine karşı yaptığı sürekli düşmanlığı ve devamlı saldırıları nedeniyle alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Bolivya'da istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, Küba ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine ilişkin Twitter hesabından, "Fiili Anez hükümeti ile kardeş Küba Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin askıya alınmasını ve halkların kendi kaderini tayin etme hakkına, egemenliğe ve halkların Diplomasisine saygıya dayalı Bolivya Çokuluslu Devleti'nin uluslararası imajının bozulmasını şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, 22 Ocak'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bolivya'da darbecilerin kirli yalanları, onların ABD'ye itaat etmelerinin başka bir kanıtı. Halka, maruz kaldıkları şiddet nedeniyle yardım görevlilerinin Küba'ya dönmesinin ardından, 454 bin 440'dan fazla tıbbi müdahalenin durdurulduğunu açıklamalı." ifadelerini kullanmıştı.

Bolivya'da geçici Devlet Başkanı Anez, daha önce yaptığı açıklamada, Bolivya'da görev yapan 700'den fazla Kübalı doktora ödenen paranın yüksek olduğuna dikkat çekmiş ve bunun Küba hükümetini desteklemek amacıyla yapıldığını savunmuştu.

Morales döneminde Küba ile iyi ikili ilişkilere sahip olan Bolivya'da 700'den fazla Kübalı doktor bulunuyordu. 15 Kasım'da bu doktorlardan 4'ü, Morales yanlılarının düzenlediği gösterileri finanse etmekle suçuyla tutuklanmış ve bu durum iki ülke arasında krize neden olmuştu.

Bolivya, 1964'ten 1982'ye kadar süren darbe hükümetlerinin ardından Küba ile ikili ilişkilerini yeniden tesis etmiş, Morales'in 2006'da devlet başkanlığı görevine gelmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler daha da kuvvetlenerek sağlık ve güvenlik gibi birçok alanda iş birliğine yol açmıştı.

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve nihayetinde ordunun istifa çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş, yerine Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcılığı görevini yapan Jeanine Anez getirilmişti.

Morales, istifasının ardından siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya ardından da Arjantin'e gitmişti.

(AA/FEZ)