Bolivya'nın geleneksel Paceno Festivali'nde 'hıyar' Pepino ritüeli

Bolivya'nın başkenti La Paz'da düzenlenen ilginç 'hıyar' figürlü ritüel, dev Paceno Festivali öncesi renkli görüntülere sahne oldu. Adı Pepino olan ve İspanyolca 'hıyar' anlamına gelen karakter bölgede yaşayan Andean halkı için geleneksel bir figür olma özelliğini taşıyor.

Bir palyaço gibi giyinen Pepino, festivalden dört hafta önce bir tabutun içinde uyandırılmayı bekliyor. Etrafında renkli kıyafetler giyen, dans eden ve şarkı söyleyen kişilerin bakışları arasında tabuttan çıkmaya çalışan Pepino'nun bu diriliş seremonisi 2015 yılında başkent La Paz'ın kültürel mirası listesine alındı.

Paceno Festivali'nde bölge halkı Morenada, Kullawada, Caporal, Mocenada ve Tarkeada gibi farklı danslar sergilerken, şarkılar, renkli kıyafetler ve yöresel yemeklerle binlerce turisti Bolivya'ya çekiyor.

Geleneklere uygun olarak festival bitiminde Pepino 'hıyar' karakteri gömülüyor.