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Boko Haram Nijerya'da bir gecede 75 kişiyi öldürdü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram bir gecede 75 kişiyi öldürdü.

27 Ağustos 2020 Perşembe 08:30
Boko Haram Nijerya'da bir gecede 75 kişiyi öldürdü
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, Nijerya Meclisi Ordu Komite Başkanı ve Güney Borno Senatörü Ali Ndume, Borno eyaletine bağlı Maiduguri'de düzenlenen paydaşlar programına katıldı.

Ndume, burada yaptığı açıklamada, terör örgütü Boko Haram'ın Borno eyaletine bağlı Gwoza bölgesinde bir gecede 75 yaşlıyı öldürdüğünü kaydetti.

"Saldırılar nedeniyle her gün insan ölüyor"

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Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle Gwoza halkının tehlikede olduğunu işaret eden Ndume, "Ben bir senatör olarak bile, Gwoza'ya hala gidemiyorum çünkü güvenli değil. Saldırılar nedeniyle her gün insan ölüyor. Güvenlik güvenlik görevlilerimiz ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar ancak durum çok büyük. Burada her gün insan ölüyor." ifadelerini kullandı.

Ndume, saldırıların dışında bölge halkının açlıkla karşı karşıya kaldığını belirterek, sivil toplum kuruluşların olmaması halinde durumun daha da kötüleşeceğini söyledi.

2009'dan bu yana 20 binden fazla kişi öldü

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten beri Nijerya başta olmak üzere, Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiriyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Boko HaramNijerya
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