banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111721
ALTIN
278.466
DOLAR
5.8626
STERLİN
7.7252
EURO
6.5306
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Şahin 7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
3 buçuk yıl hapis yatacak
3 BUÇUK YIL HAPİS YATACAK
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Boeing, 737 Max yolcu uçaklarının üretimini durdurma kararı aldı

Boeing, 737 Max yolcu uçaklarının üretimini durdurma kararı aldı

17 Aralık 2019 Salı 09:19
Boeing, 737 Max yolcu uçaklarının üretimini durdurma kararı aldı

Amerikan uçak üreticisi Boeing'in uçuş kontrol sistemindeki üretim hatası nedeniyle 346 kişinin öldüğü iki kazaya karışan 737 Max serisi yolcu uçaklarının üretimini yeni yıldan itibaren geçici olarak durdurma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, ABD dahil birçok ülkede uçuş yasağı bulunan uçaklar, düzenleyici kuruluşlardan yeniden onay alana kadar Boeing'in ABD'nin Washington eyaletindeki Renton fabrikasında Ocak 2020'den itibaren üretime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, fabrikada çalışan 12 bin işçinin, "şimdilik işten çıkarılmasının düşünülmediği" kaydedildi.

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA) pazartesi yaptığı açıklamada, " 737 Max'lerin yeniden havalanmasına ne zaman izin verileceği konusunda gerçekçi olmayan beklentiler oluşturulmaması" konusunda uyarmıştı.

BOEING 737 MAX 8 KRİZİ

banner317
Boeing, geçen yıl "737 Max 8" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max 8 tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının, "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sistemini otomatik devreye sokmasını etkilediği belirtilmişti.

Son Güncelleme: 17.12.2019 13:07
Anahtar Kelimeler:
Boeing 737 Max
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pervez Müşerref'e vatana ihanetten idam
Pervez Müşerref'e vatana ihanetten idam
Yemen hükümetinden Güney Geçiş Konseyi'ne “Riyad Anlaşması'nı engelleme“ suçlaması
Yemen hükümetinden Güney Geçiş Konseyi'ne “Riyad Anlaşması'nı engelleme“ suçlaması
Sudan, Hizbullah ve Hamas’ın ofislerini kapatacak
Sudan, Hizbullah ve Hamas’ın ofislerini kapatacak
"İsrail, Doğal Gaz Boru Hattı inşası için Türkiye ile müzakerelere hazır“ iddiası
"İsrail, Doğal Gaz Boru Hattı inşası için Türkiye ile müzakerelere hazır“ iddiası
Fransa, Benin'e ait tarihi eserleri 2020'de iade edecek
Fransa, Benin'e ait tarihi eserleri 2020'de iade edecek
Fas, deniz sınırını Batı Sahra'yı da içine alacak şekilde genişletti
Fas, deniz sınırını Batı Sahra'yı da içine alacak şekilde genişletti
Çin ve Rusya, BMGK'ye Kuzey Kore'ye yönelik bazı yaptırımların kaldırılmasını teklif etti
Çin ve Rusya, BMGK'ye Kuzey Kore'ye yönelik bazı yaptırımların kaldırılmasını teklif etti
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir Filistinlinin evine saldırdı
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir Filistinlinin evine saldırdı
Trump: “Küreselciler para kaybetmemizi istiyor“
Trump: “Küreselciler para kaybetmemizi istiyor“
Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor
Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim