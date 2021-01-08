Boeing 2.5 milyar dolar tazminat ve ceza ödeyecek

2018 yılında Endonezya'da, Boeing'in 737 Max model uçağı düşmüş, 189 kişi hayatını kaybetmişti.

2019 yılında aynı modeldeki bir başka uçağın düşmesi sonucu 157 kişinin ölmesinin ardından soruşturma açılmıştı.

Suçlamaların hedefindeki Boeing şirketi, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ile uzlaşma yolunu seçti.

Şirket, 243,6 milyon dolar ceza ödeyecek.

Boing ayrıca hava yolu şirketine 1,77 milyar dolar, aileler için açılan bir fona ise 500 milyon dolar tazminat ödemesi yapacak.

Ailelerin şirket aleyhine açtığı onlarca dava ise hala devam ediyor.