banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113658
ALTIN
327.034
DOLAR
6.1555
STERLİN
7.9782
EURO
6.7064
Erhan Arıklı
Erhan Arıklı
Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz
Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz
Kıbrıs Nasıl Kokmalı?
Kıbrıs Nasıl Kokmalı?
“Defalarca dayak yedim ama...”
“Defalarca dayak yedim ama...”
Flaş Haber
5 yıl hapse mahkûm edildi
Kapat

BMGK, Yemen'e silah ambargosunu bir yıl daha uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'e yönelik silah ambargosunu bir yıl daha uzatma kararı aldı. 

BMGK, Yemen'e silah ambargosunu bir yıl daha uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'e yönelik silah ambargosunu bir yıl daha uzatma kararı aldı. 

26 Şubat 2020 Çarşamba 07:36
BMGK, Yemen'e silah ambargosunu bir yıl daha uzattı
banner337

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden İngiltere tarafından sunulan ve Yemen'e silah ambargosunun uzatılmasını talep eden tasarı, veto hakkına sahip Rusya ve Çin'in çekimser oy kullanması üzerine kabul edildi.
Rusya'nın veto tehdidi üzerine, Yemen'de Husilere silah sağlamakla suçlanan İran'a referans, BMGK kararında yer almadı. 

banner317
Yemen'e silah ambargosu, 15 üyeli konseyde 13 ''evet'' oyuyla Şubat 2021'e kadar uzatıldı. 
 

banner335
Son Güncelleme: 26.02.2020 10:58
Anahtar Kelimeler:
Bmgk Yemen Silah Ambagosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ruhani:
Ruhani: "koronavirüs Nedeniyle Hiçbir Şehir Veya Bölge İçin Karantina Kararı Gündemde Değil"
Koronavirüs nedeniyle Tahran'daki üniversitelerde eğitim elektronik ortama taşındı
Koronavirüs nedeniyle Tahran'daki üniversitelerde eğitim elektronik ortama taşındı
Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 81 bini aştı
Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 81 bini aştı
Çin, İran'a Koronavirüs tespiti için 5 bin kit gönderdi
Çin, İran'a Koronavirüs tespiti için 5 bin kit gönderdi
İran'da sel felaketi can aldı
İran'da sel felaketi can aldı
İsviçre'de ilk kez Kovid-19 vakası
İsviçre'de ilk kez Kovid-19 vakası
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 11'e çıktı
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 11'e çıktı
Kanada'da 3,2 milyon kişi yoksul
Kanada'da 3,2 milyon kişi yoksul
Endonezya turizmi, Kovid-19 nedeniyle 500 milyon dolar zarara uğradı
Endonezya turizmi, Kovid-19 nedeniyle 500 milyon dolar zarara uğradı
Kuveyt'te tespit edilen yeni tip koronavirüs vakası 9'a yükseldi
Kuveyt'te tespit edilen yeni tip koronavirüs vakası 9'a yükseldi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim