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BMGK, Myanmar'daki darbeye karşı ortak karar alamadı

Myanmar'daki askeri darbeye karşı çıkılması ve ülkede demokrasinin yeniden tesis edilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi yönünde çağrılar artarken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), darbe karşısında da birlik olamadı. 

06 Mart 2021 Cumartesi 09:10
BMGK, Myanmar'daki darbeye karşı ortak karar alamadı
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BM Güvenlik Konseyi, Myanmar'daki darbenin ardından artan şiddet olayları ve ülkedeki son gelişmeleri görüşmek üzere kapalı oturumda toplandı. 
BM Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, BMGK'ye darbe karşısında birlik olunması ve demokrasiden yana olunması çağrısı yapmasına rağmen BMGK, daimi üyeler Rusya ve Çin'in Myanmar'da yaşananların ülkenin "iç meselesi" olduğu argümanı yüzünden ortak bir karar alamadı. 

MYANMAR'DA DARBE
Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.
Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

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Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi. 
Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 56 gösterici hayatını kaybetti.
Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

 

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Son Güncelleme: 06.03.2021 12:38
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