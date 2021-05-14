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BMGK, İsrail saldırılarını görüşmek için Pazar günü toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail ve Filistin arasında giderek artan gerilimi ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için pazar günü toplanma kararı aldı.

14 Mayıs 2021 Cuma 08:30
BMGK, İsrail saldırılarını görüşmek için Pazar günü toplanacak
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ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) cuma günü toplanmasına itirazının ardından Konsey, İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin ve yaşanan şiddetin pazar günü açık oturumda görüşülmesi konusunda uzlaştı.

ABD, BM Güvenlik Konseyinin mayıs ayı dönem başkanı Çin ile Konseyin geçici üyelerinden Norveç ve Tunus'un cuma günü toplantı yapılması talebine "gerginliği azaltma çabalarına katkı sağlamayacağı" gerekçesiyle itiraz etmişti.

BM Güvenlik Konseyi bu hafta 2 kez acil oturumda toplandı ancak ABD'nin itirazı üzerine hiçbir adım atamadı.

Konsey, pazar günü yapılacak oturumla 3. kez toplanmış olacak.

Guterres'ten tepki çeken paylaşım

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise çağrıda bulundu. Sivil ölümlere dikkat çeken Guterres, "Ramazan Bayramı hatırına çatışmalara son verin" dedi.

Guterres'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım, hem bu çağrıya gölge düşürdü, hem de BM'nin içinde bulunduğu durumu ortaya koydu.

İsrail'in Gazze'ye kara saldırısı başlattığını açıkladığı dakikalarda Guterres, bale gösterisiyle ilgili paylaşımda bulundu.

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İsrail’in saldırganlığı ve Filistinlilerin ölümüne seyirci kalan uluslararası toplumun adeta özeti gibi olan paylaşım üzerine BM Genel Sekreteri Guterres'e büyük tepki gördü.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa’da ramazan ayının başından itibaren devam eden gerginlik 7 Mayıs'ta İsrail polisinin Filistinlilere plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmesiyle tırmanmaya başladı.

İsrail polisinin Doğu Kudüs’ün farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik müdahalelerinin şiddeti artması üzerine Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanıdı.

İsrail polisinin Filistinlilere saldırılarını durdurmaması üzerine Filistinli direniş grupları, İsrail'e şu ana kadar 1000'den fazla roketle hedef aldı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını açıkladı.

İsrail saldırılarında 109 Filistinli şehit oldu

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail, Filistin ve İsrail toprakları içinde yüzlerce Filistinliyi de gözaltına aldı.

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Son Güncelleme: 14.05.2021 09:22
Anahtar Kelimeler:
BMGKİsrail Saldırıları
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