banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gece kulüpleri meselesi yanlışa benzemiyor!
Gece kulüpleri meselesi yanlışa benzemiyor!
Başbakan karantinada mı tatilde mi?
Başbakan karantinada mı tatilde mi?
Beceriksizler ordusu
Beceriksizler ordusu
YÖDAK artık YÖDAK olmalı
YÖDAK artık YÖDAK olmalı
banner376

BMGK, İİT ve Arap Birliği "Doğu Kudüs" için olağanüstü toplanacak

BM Güvenlik Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Parlamentolar Arası Birliği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere dönük ihlallerini masaya yatırmak üzere toplanma kararı aldı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 09:50
BMGK, İİT ve Arap Birliği "Doğu Kudüs" için olağanüstü toplanacak
banner337

Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşmek üzere bugün toplanacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BMGK, Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin İsrailli yetkililerce zorla tahliyesinin ardından artan gerginliği, yerel saatle 09.00'da kapalı oturumda görüşecek.

İslam İşbirliği Teşkilatı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Filistin'in talebi doğrultusunda daimi temsilciler düzeyinde salı günü olağanüstü bir toplantı düzenleyecek.

Toplantıda, İsrail'in Kudüs'teki ihlallerinin yanı sıra Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin evlerini tahliye etmeye zorlanması, Mescid'i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanlara ve burada ibadet edenlere yönelik saldırılar ele alınacak.

banner341
Arap Parlamentolar Arası Birliği

Arap Parlamentolar Arası Birliği de Ürdün'ün talebi üzerine pazartesi ya da salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü toplantı düzenleneceğini duyurdu.

Söz konusu toplantının, İsrail güçlerinin, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ve Mescid-i Aksa'daki ırkçı ihlallerine karşı Filistinlileri destekleyici bir tavır almak için düzenleneceği aktarıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti. Sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

banner360
Son Güncelleme: 10.05.2021 05:12
Anahtar Kelimeler:
İsrailIitArap BirliğiBMGKDoğu Kudüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mescid-i Aksa'da İsrail şiddeti sürüyor
Mescid-i Aksa'da İsrail şiddeti sürüyor
Dünyanın COVID-19 aşı tablosunda son durum
Dünyanın COVID-19 aşı tablosunda son durum
Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Bu sene hac yapılacak
Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Bu sene hac yapılacak
NASA'dan Çin'e eleştiri: Roket konusunda sorumluluğunu yerine getiremedi
NASA'dan Çin'e eleştiri: Roket konusunda sorumluluğunu yerine getiremedi
Suikastta İsrail kilit rol oynadı
Suikastta İsrail kilit rol oynadı
İsrail'den geri adım!
İsrail'den geri adım!
ABD'de anne sınır politikasının ayırdığı çocuklarına 4 yıl sonra kavuştu
ABD'de anne sınır politikasının ayırdığı çocuklarına 4 yıl sonra kavuştu
ABD donanması silah yüklü bir gemiye el koydu
ABD donanması silah yüklü bir gemiye el koydu
Arap Birliği Filistin'in talebiyle olağanüstü toplanıyor
Arap Birliği Filistin'in talebiyle olağanüstü toplanıyor
İsrail yine Mescid-i Aksa'yı hedef aldı
İsrail yine Mescid-i Aksa'yı hedef aldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim