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BMGK'den Afganistan'da çatışmaların derhal durması, yeni ve kapsayıcı hükümet kurulması çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Afganistan acil oturumu sonrası çatışmaların derhal durması, müzakereler yoluyla yeni, birleşik ve kapsayıcı bir hükümet kurulması çağrısı yaptı.

17 Ağustos 2021 Salı 09:15
BMGK'den Afganistan'da çatışmaların derhal durması, yeni ve kapsayıcı hükümet kurulması çağrısı

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından acil toplanan BM Güvenlik Konseyinden, toplantı sonrası ortak bir açıklama yayımlandı.

Afganistan'da çatışmaların derhal durması çağrısında bulunulan açıklamada, müzakereler yoluyla kadınların da eşit katılımının olduğu yeni, birleşik ve kapsayıcı bir hükümet oluşturulması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, tüm Afgan ve ülkedeki yabancı vatandaşların güvenliğinin de sağlanması gerektiği çağrısında bulunularak, ülkedeki mevcut otorite krizini çözmek ve Afgan liderliğinde barışçıl bir çözüme ulaşmak için görüşmelerin acilen başlaması gerektiği vurgulandı.

Afganistan'daki ciddi insan hakları ihlallerinden duyulan endişenin de dile getirildiği açıklamada, tüm taraflara insan hakları konusundaki uluslararası norm ve standartlara uyma ve tüm ihlallere son verme çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca tüm taraflardan BM ve diğer insani yardım örgütlerine güvenli ve engelsiz erişim sağlamaları istendi.

Afganistan'ın başka ülkelere saldırı için kullanılacak bir yer haline dönüşmemesi gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, "Ne Taliban ne de diğer gruplar başka bir ülkenin topraklarında faaliyet gösteren teröristlere destek vermeli." denildi.

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TALİBAN’IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, dün Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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Son Güncelleme: 17.08.2021 09:46
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