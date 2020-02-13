BMGK'dan Libya'da ateşkes kararı

İngiltere tarafından, Libya'da ''kalıcı ateşkes'' talebinde bulunan tasarı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) oylamaya sunuldu.

Oylamada karara 14 ülke destek verirken, tasarıdaki paralı askerlerin geri çekilmesi ifadesinden memnun olmayan ve veto hakkına sahip Rusya çekimser kaldı ve tasarı kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter ücretli bir lejyonerdir

Silah tedariğine son verme, silah ambargosuna uyulma, paralı askerlerin geri çekilmesi çağrısı yapıldı

Libya'da derhal ön koşulsuz ateşkes talebinde bulunan kararda aynı zamanda BM üyesi tüm ülkelere taraflara silah tedariğine son verme, uluslararası silah ambargosuna uyulma, ülkedeki tüm paralı askerlerin geri çekilmesi ve krize hiçbir üye ülkenin müdahale etmemesi çağrısı da yapıyor.

Berlin Konferansına katılan tüm ülkelere ve uluslararası aktörlere bildire yer alan taahhütlerini yerine getirmesi ve Libya'daki krize müdahale etmekten kaçınmaları çağrısında da bulunulan kararda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten ateşkesin denetlemesine ilişkin gerekli koşullar ve teklifler içeren bir rapor hazırlaması isteniyor.

BAE, Libya'ya paralı asker göndermeye devam ediyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, darbeci lider Halife Hafter'i ülkesine davet etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Dairesi Müdürü Christophe Farno, pazartesi günü, Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya Paris'e ziyarette bulunması yönündeki resmi davetini iletmişti.

Hafter, Berlin Konferansı'ndaki ateşkes çağrısına rağmen ihlallerini sürdürüyor

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplumun katılımıyla 19 Ocak'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Libya konulu konferansta ateşkes ve diyalog çağrısı yapılmıştı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 19 Ocak'ta Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen ihlallerine devam ediyor.

Hafter, Libya'da ateşkes ihlallerini sürdürüyor

Libya, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.