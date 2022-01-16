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BM’den İngiltere göçmen yasasına tepki

Birleşmiş Milletler, İngiltere’nin düzensiz göçmenlere düzenlemeler getiren yeni sınır yasa tasarısının, ayrımcılık ve insan hakları ihlalleri risklerini yükselttiğini belirtti.

16 Ocak 2022 Pazar 10:11
BM’den İngiltere göçmen yasasına tepki

BM açıklamasında, İngiltere Vatandaşlık ve Sınır Yasa tasarısının ayrımcılık ve 'ciddi' insan hakları ihlalleri riskini artırdığı ve ülkenin bu tasarıyla uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirtti.

BM için çalışan 5 bağımsız insan hakları uzmanı, tasarı kabul edildiği takdirde; çocuklar da dahil olmak üzere insan ticareti mağduru kişilerin insan haklarının korunmasının ciddi şekilde baltalayacağı, tüm göçmenlerin ve sığınmacıların karşılaştığı sömürü risklerini arttıracağı ifade edildi.

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BM İnsan Ticareti Özel Raportörü Siobhán Mullally açıklamasında “Tasarı, Hükümet’in göçmen ve sığınmacı çocuklara koruma sağlama yükümlülüğünü kabul etmiyor ve uluslararası hukuku ihlal ederek Vatansızlık risklerini büyük ölçüde artırıyor” ifadelerini kullandı.

Sığınmacılar ceza alıyor

BM uzmanları, sığınma talebinde bulunmak ve bundan yararlanmanın temel bir insan hakkı olduğunu vurgulayarak tasarının savunmasız insanları tehlikeli durumlara ittiğini belirtti.

Uzmanlar, tasarı geçerse sığınmacı ve mültecilerin cezalandırılabileceğini ifade etti.
BM uzmanlarının geçen Kasım ayında, İngiltere Hükümetine tasarıyla ilgili bir dizi endişeyi özetleyen bir mektup gönderdiğini vurguladı.

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