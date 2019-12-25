banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113202
ALTIN
285.951
DOLAR
5.9359
STERLİN
7.6924
EURO
6.5814
Hava durumu
HAVA DURUMU
Dörtyol Kavşağı'nda büyük kaza! 1 yaralı
YİNE KAZA!
Adam kaçıran 5 kişi tutuklandı
ADAM KAÇIRAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis memuruna 5 ay hapis cezası
POLİS MEMURUNA 5 AY HAPİS...

Bm\'ye Göre Güney Sudan’daki Sellerden 908 Bin Kişi Etkilendi

JUBA’DAKİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSANİ YARDIM KOORDİNASYON OFİSİ:

Bm\'ye Göre Güney Sudan’daki Sellerden 908 Bin Kişi Etkilendi

JUBA’DAKİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSANİ YARDIM KOORDİNASYON OFİSİ:

25 Aralık 2019 Çarşamba 08:36
Bm\'ye Göre Güney Sudan’daki Sellerden 908 Bin Kişi Etkilendi

JUBA’DAKİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSANİ YARDIM KOORDİNASYON OFİSİ: "TEMMUZ AYINDAN BU YANA MEYDANA GELEN AŞIRI YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SEL FELAKETLERİNDEN 908 BİN KİŞİ ETKİLENDİ. 420 BİN KİŞİ SU BASKINLARI NEDENİYLE EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI. 620 BİN KİŞİ ACİL YARDIMA MUHTAÇ"

Hartum, 25 Aralık 19 (.): Güney Sudan’ın başkenti Cuba’daki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), ülkede temmuzdan bu yana sel felaketlerinden 908 bin kişinin etkilendiğinin tahmin edildiğini belirtti.

AA muhabirinin Cuba’daki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nden edindiği bilgiye göre, temmuz ayından bu yana meydana gelen aşırı yağışların yol açtığı sel felaketlerinden 908 bin kişi etkilendi. 420 bin kişi su baskınları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Birçok bölgeye gıda ve sağlık hizmeti ulaştırılamadı. 620 bin kişi acil yardıma muhtaç.

banner317
Güney Sudan, temmuz ayından bu yana aşırı yağışların neden olduğu tarihinin en büyük sel felaketi ile mücadele ediyor.

BM raporlarına göre, sel felaketi insani yardıma en çok ihtiyaç duyulan bölgelerde gerçekleşti.

BM Dünya Gıda Programı, sellerde 75 bin hektar tarım arazisinin zarar gördüğünü, selzedelerin yüzde 60’tan fazlasının şiddetli akut beslenme yetersizliği ile karşı karşıya olduğunu bildirdi.

İngiliz yardım kuruluşu Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children) da geçen ay, Güney Sudan'da sel nedeniyle 200 bin çocuğun evlerinden ayrılmak zorunda kaldığını açıklamıştı.

(AA/RU/GÜL) 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pentagon Ordu Mensuplarına Dna Testi Uyarısı Yaptı
Pentagon Ordu Mensuplarına Dna Testi Uyarısı Yaptı
Abd'de Banka Soyguncusu
Abd'de Banka Soyguncusu "mutlu Noeller" Diye Bağırarak Paraları Etrafa Saçtı
Şili'deki Orman Yangınlarında 120 Ev Alevlere Teslim Oldu
Şili'deki Orman Yangınlarında 120 Ev Alevlere Teslim Oldu
Nijerya'da Tutuklanan Aktivist Gazeteci Serbest Bırakıldı
Nijerya'da Tutuklanan Aktivist Gazeteci Serbest Bırakıldı
6,2 büyüklüğünde deprem
6,2 büyüklüğünde deprem
Büyük facia: 100 ölü
Büyük facia: 100 ölü
Burkina Faso'daki Saldırıda 7 Askerin Yanı Sıra 35 Sivil Yaşamını Yitirdi
Burkina Faso'daki Saldırıda 7 Askerin Yanı Sıra 35 Sivil Yaşamını Yitirdi
Almanya, Yunanistan'daki Sığınmacı Çocukları Kabul Etmeye Yanaşmıyor
Almanya, Yunanistan'daki Sığınmacı Çocukları Kabul Etmeye Yanaşmıyor
Filistin'den Pompeo'ya
Filistin'den Pompeo'ya "antisemitizm" Suçlaması
Trump:
Trump: "kuzey Kore'nin Noel Hediyesi Belki Füze Değil, Vazodur"

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim