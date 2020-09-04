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Bm Uzmanları, Hong Kong\'da Yürürlüğe Giren Ulusal Güvenlik Yasası Konusunda "endişeli"

Ankara, 4 Eylül 20 : Birleşmiş Milletlerden (BM) bir grup uzman, Çin\'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası konusunda duydukları endişeyi ifade etti.

04 Eylül 2020 Cuma 18:36
Bm Uzmanları, Hong Kong\'da Yürürlüğe Giren Ulusal Güvenlik Yasası Konusunda
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Ankara, 4 Eylül 20 : Birleşmiş Milletlerden (BM) bir grup uzman, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası konusunda duydukları endişeyi ifade etti.

Çin’e gönderilen 14 sayfalık mektupta BM uzmanları, Hong Kong'da yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası'nda “bölücülük ve yıkıcılık olarak tanımlanan suçların geniş kapsamına ilişkin endişelerini” kaleme aldı.

Uzmanlar, yasa kapsamındaki suç teşkil edecek bireysel eylemlerin "belirsiz ve açık uçlu" olduğu değerlendirmesi yaptı.

BM uzmanları, Hong Kong Temel Yasası kapsamında güvence altına alınan "insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması gerektiğini" belirten maddenin Ulusal Güvenlik Yasası'na eklenmesi tavsiyesinde bulundu.

Mektupta, "Güvenlik ve insan haklarının birbiriyle iç içe olduğunun ve ayrı olmadığının altını çiziyoruz." ifadesine yer verildi.

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HONG KONG’DA YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ GÜVENLİK KANUNU

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklıyor. İlgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 

Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong’un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin yaptığı açıklamada, yasanın "ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını" açıklamıştı.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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