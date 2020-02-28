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Bm: Suriyeli Mülteciler Konusunda Türkiye\'ye Verilen Destek Artırılmalı

Cenevre, 28 Şubat 20 : Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası topluma Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye\'ye verilen desteğin sürdürülmesi ve artırılması çağrısında bulundu.

Bm: Suriyeli Mülteciler Konusunda Türkiye\'ye Verilen Destek Artırılmalı

Cenevre, 28 Şubat 20 : Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası topluma Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye\'ye verilen desteğin sürdürülmesi ve artırılması çağrısında bulundu.

28 Şubat 2020 Cuma 14:09
Bm: Suriyeli Mülteciler Konusunda Türkiye\'ye Verilen Destek Artırılmalı
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Cenevre, 28 Şubat 20 : Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası topluma Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin sürdürülmesi ve artırılması çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü BabarBaloch, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ve İdlib'deki Suriyeli sivillere ilişkin açıklamalarda bulundu.
AA muhabirinin sorusu üzerine Baloch, Türkiye'nin 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığının unutulmaması gerektiğini vurguladı.
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Suriye'nin komşu ülkelerine Suriye'den gelen sivillerin "kabul edilmesi" çağrısında bulunduklarını anımsatan Baloch, "Dolayısıyla bu çağrımızı uluslararası toplumu da içine alacak şekilde genişletiyoruz. Türkiye'ye verilen desteğin sürdürülmesi ve hızlandırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Baloch, Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya gidişi için sınır kapılarını açtığı yönündeki haberlere ilişkin ise "Bu konuda bize ulaşan herhangi bir bilgi yok. Sınır hattında görünür bir hareketliliğe dair de bize ulaşan bir rapor yok." bilgisini paylaştı.

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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü JensLaerke de İdlib'e yönelik sınır ötesi insani yardımlara ilişkin herhangi bir değişiklik olup olmadığına dair bir bilgilerinin olmadığını söyledi.
Laerke, bununla beraber yılın ilk 2 ayında 2 bin tırdan fazla insani yardımı İdlib'e gönderdiklerini kaydetti.
Aralık 2019'dan bu yana İdlib'den 1 milyona yakın sivilin yerinden edildiğini anımsatan Laerke, sivillerin içinde bulunduğu insani koşullarla ilgili "Kesinlikle korkunç şartlar içindeler. Bu trajik bir durum." ifadesini kullandı.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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