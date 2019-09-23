Bm, Suriye Anayasa Komitesi\'nin Oluşturulduğunu Açıkladı

BM GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES, SURİYE'DE ANAYASA KOMİTESİ'NİN OLUŞTURULDUĞUNU VE İLERLEYEN HAFTALARDA KOMİTENİN CENEVRE'DE TOPLANACAĞINI AÇIKLADI

BM, 23 Eylül 19 : Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.

Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de rejimin ve muhaliflerin Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Güvenilir, dengeli ve kapsayıcı bir komitenin BM denetiminde Cenevre'de ilerleyen haftalarda toplanacağını belirten Guterres, Anayasa Komitesin siyasi sürecin başlangıcı olması gerektiğini vurguladı.

Komitenin oluşturulmasıyla somut eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Guterres, sürece katkısı olan Türkiye, Rusya ve İran'a teşekkür etti.

(AA/RU/YIL)