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Bm: Son 50 Yılda 11 Binden Fazla Doğal Afet Yaşandı, 2 Milyon Kişi Öldü

Cenevre, 14 Ekim 20 : Birleşmiş Milletler (BM), dünyada son 50 yılda hava, iklim ve su kaynaklı 11 binden fazla doğal afet yaşandığını, 2 milyon kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3,6 trilyon dolar ekonomik kaybın olduğunu bildirdi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 15:38
Bm: Son 50 Yılda 11 Binden Fazla Doğal Afet Yaşandı, 2 Milyon Kişi Öldü
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Cenevre, 14 Ekim 20 : Birleşmiş Milletler (BM), dünyada son 50 yılda hava, iklim ve su kaynaklı 11 binden fazla doğal afet yaşandığını, 2 milyon kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3,6 trilyon dolar ekonomik kaybın olduğunu bildirdi.

13 Ekim Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü dolayısıyla, Dünya Meteoroloji Örgütünün (DMÖ) de aralarında bulunduğu bazı BM alt kuruluşları ortak rapor yayımladı.

Rapora göre, iklim değişikliğinin sonucu olarak aşırı hava ve iklim olaylarının sıklığı, yoğunluğu ve şiddeti arttı. Bu durum savunmasız toplulukların orantısız şekilde büyük darbe yemesine yol açtı.

2020 İklim Hizmetlerinin Durumu raporuna göre ise dünyada her 3 kişiden 1'i erken uyarı sistemleriyle yeterince korunmuyor.

Küresel çapta 2018'de yaklaşık 108 milyon kişi fırtınalar, seller, kuraklıklar ve orman yangınları nedeniyle uluslararası insani yardım sisteminden yardıma ihtiyaç duydu. BM, 2030 yılına kadar, bu rakamın yılda yaklaşık 20 milyar dolar maliyetle yüzde 50 artabileceği tahmininde bulundu.

Dünyada son 50 yılda hava, iklim ve su kaynaklı 11 binden fazla afet yaşandı, 2 milyon kişi yaşamını yitirdi ve 3,6 trilyon dolar ekonomik kayıp oldu. Bu dönemde her bir afet için kaydedilen ortalama ölü sayısı üçte bir oranında düşerken, kaydedilen afet sayısı 5 kat ve ekonomik kayıplar da 7 kat arttı.

DMÖ Genel Sekreteri Petteri Taalas rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Erken uyarı sistemleri (EWS), afet riskinin etkin şekilde azaltılması ve iklim değişikliğine uyum için bir ön koşulu oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Taalas, doğru zamanda ve doğru yerde hazırlıklı olmanın birçok hayatı kurtarabileceği gibi geçim kaynaklarının da bu şekilde korunabileceğine işaret etti.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının büyük çaplı uluslararası sağlık ve ekonomik krize yol açtığına dikkati çeken Taalas, iklim değişikliğinin ise gelecek yüzyıllarda insan yaşamları, ekosistemler, ekonomiler ve toplumlar için artan bir tehdit oluşturmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

SON 20 YILDA DOĞAL AFETLERDE DRAMATİK ARTIŞ

Öte yandan, BM Afet Riski Azaltma Ofisinin (UNISDR) açıkladığı farklı bir raporda ise son 20 yılda doğal afetlerde dramatik artış olduğu bildirildi.

Raporda, 1980-1999'da 4 binin biraz üzerinde olan doğal felaketlerin, 2000-2019'da 7 bin 348'e sıçradığı belirtildi.

Asya kıtasının doğal afetlerden en kötü etkilenen kıta olduğu aktarılan raporda, sıcak hava dalgalarının ve kuraklığın gelecek 10 yılda büyük tehdit oluşturacağı uyarısında bulunuldu.

Raporda, 2000-2019'da gerçekleşen 7 bin 348 doğal afetin 1,23 milyon kişinin yaşamına mal olduğu, 4,2 milyar insanı etkilediği ve yaklaşık 2,97 trilyon dolar küresel ekonomik kaybın gerçekleştiği kaydedildi.

1980 ile 1999 arasında gerçekleşen 4 bin 212 doğal afetin ise yaklaşık 1,19 milyon can aldığı, 3,25 milyar insanı etkilediği ve yaklaşık 1,63 trilyon dolarlık ekonomik kayıpla sonuçlandığı belirtildi.

Raporda, son 20 yılda Çin'de 577, ABD'de  467, Hindistan'da 321, Filipinler'de 304 ve Endonezya'da 278 afet meydana geldiği bilgisine yer verildi.

En büyük doğal afetin 8'i Asya'da gerçekleşti.

(AA/AK/FEZ)

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