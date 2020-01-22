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Bm Koordinatörü Mladenov\'dan İsrail\'e "ilhak" Uyarısı

Kudüs, 22 Ocak 2020 (.): Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, işgal altındaki Batı Şeria\'da yer alan

Bm Koordinatörü Mladenov\'dan İsrail\'e "ilhak" Uyarısı

Kudüs, 22 Ocak 2020 (.): Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, işgal altındaki Batı Şeria\'da yer alan

22 Ocak 2020 Çarşamba 16:41
Bm Koordinatörü Mladenov\'dan İsrail\'e

Kudüs, 22 Ocak 2020 (.): Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan "C bölgesi"nin tamamının veya bir kısmının "İsrail'e ilhakı" halinde Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüm ihtimaline büyük darbe vurulacağını belirtti. 

Mladenov, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, İsrailli siyasetçilerin Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni "ilhak etme" vadine yönelik uyarılarda bulundu.

Mesajında Mladenov, "Batı Şeria'daki C bölgesinin bir kısmı veya tamamının ilhakı Filistin ile İsrail arasındaki müzakerelerin canlanması, bölgesel barışın ilerlemesi ve iki devletli çözümün özüne büyük darbe vurur." ifadesini kullandı. 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede 17 Eylül 2019'da yapılan erken seçimlerden önce Ürdün Vadisi'nin yanı sıra Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak etme" vadinde bulunmuştu. 

Eylüldeki seçimleri önde tamamlayan Mavi-Beyaz İttifakı lideri Beny Gantz da dün Ürdün Vadisi'ne giderek 2 Mart'ta yapılacak seçimleri kazanması halinde bölgeyi "İsrail'e ilhak edeceğini" söylemişti. 

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Başbakan Netanyahu da dün akşam başlattığı seçim kampanyasında Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" vadini yinelemişti.  

- Batı Şeria'daki "C bölgesi"

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.

(AA/ID/ÖK)
 

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