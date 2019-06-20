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Bm Komiseri Venezuela\'da Maduro Ve Guaıdo İle Görüşecek

BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ MİCHELLE BACHELET, İLK KEZ GİTTİĞİ VENEZUELA\'DA, DEVLET BAŞKANI NİCOLAS MADURO VE KENDİNİ GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI İLAN EDEN JUAN GUAİDO İLE GÖRÜŞMELERDE BULUNACAK

Bm Komiseri Venezuela\'da Maduro Ve Guaıdo İle Görüşecek

BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ MİCHELLE BACHELET, İLK KEZ GİTTİĞİ VENEZUELA\'DA, DEVLET BAŞKANI NİCOLAS MADURO VE KENDİNİ GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI İLAN EDEN JUAN GUAİDO İLE GÖRÜŞMELERDE BULUNACAK

20 Haziran 2019 Perşembe 10:00
Bm Komiseri Venezuela\'da Maduro Ve Guaıdo İle Görüşecek

BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ MİCHELLE BACHELET, İLK KEZ GİTTİĞİ VENEZUELA'DA, DEVLET BAŞKANI NİCOLAS MADURO VE KENDİNİ GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI İLAN EDEN JUAN GUAİDO İLE GÖRÜŞMELERDE BULUNACAK

Caracas, 20 Haziran 19 (.): Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ilk kez gittiği Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ile görüşecek.

Bachelet, temaslarda bulunmak üzere Venezuela'ya gitti. 

İlk kez ziyaret ettiği Venezuela'da Bachelet'in, Maduro ve ülkede kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ile görüşmesi bekleniyor.

Maduro, Bachelet'in üç günlük ziyaretine ilişkin televizyonda yaptığı açıklamada, Yüksek Komiser Bachelet'in Venezuela'daki insan hakları koşullarını geliştirmeyi amaçlayan önerilerini duymaya hazır olduğunu belirtti.

Bachelet'in ziyaretini beklediklerini dile getiren Maduro, "(Ziyaret) Venezuela'nın insan hakları sistemi için iyi olacak." ifadesini kullandı.

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Diğer yandan hükümetin, Bachelet'in ziyareti öncesinde, aralarında son zamanlardaki hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınanların bulunduğu, siyasi tutuklu sayılan 21 muhalif eylemciyi serbest bıraktığı ifade edildi.

VENEZUELA'DAKİ GELİŞMELER

Yılbaşından bu yana ciddi siyasi kriz yaşanan Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'da askeri ve sivil darbe girişiminde bulunmuş, başarısız olmuştu.

Muhalif lider Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen muhalif lider Leopoldo Lopez, bir grup askerle Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili, ardından da İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise yayımladığı video mesajla halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

Guaido, 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) bu ayın başında yapılan ortak yazılı açıklamada, son yıllarda ekonomik ve siyasi buhranın yaşandığı Venezuela'da ülkesini terk edenlerin sayısının 4 milyona çıktığı bildirilmişti.

(AA/TUĞ/GÜL)

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