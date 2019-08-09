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Bm İnsan Hakları Uzmanlarından, Uluslararası Topluma "filistin" Çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI UZMANLARI, İSRAİL\'İN YAHUDİ YERLEŞİMCİLER İÇİN BATI ŞERİA\'DA 2 BİN 300 YENİ KONUT İNŞASINA İZİN VERMESİNE İLİŞKİN, ULUSLARARASI TOPLUMA FİLİSTİN HALKININ HAKLARININ KORUNMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Bm İnsan Hakları Uzmanlarından, Uluslararası Topluma "filistin" Çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI UZMANLARI, İSRAİL\'İN YAHUDİ YERLEŞİMCİLER İÇİN BATI ŞERİA\'DA 2 BİN 300 YENİ KONUT İNŞASINA İZİN VERMESİNE İLİŞKİN, ULUSLARARASI TOPLUMA FİLİSTİN HALKININ HAKLARININ KORUNMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU

09 Ağustos 2019 Cuma 06:40
Bm İnsan Hakları Uzmanlarından, Uluslararası Topluma

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI UZMANLARI, İSRAİL'İN YAHUDİ YERLEŞİMCİLER İÇİN BATI ŞERİA'DA 2 BİN 300 YENİ KONUT İNŞASINA İZİN VERMESİNE İLİŞKİN, ULUSLARARASI TOPLUMA FİLİSTİN HALKININ HAKLARININ KORUNMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU
Ankara, 9 Ağustos 19 : Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 2 bin 300 yeni konut inşasına izin vermesine karşı, uluslararası topluma Filistin halkının haklarının korunması ve İsrail'in yasa dışı inşa planlarına karşı kararlı adımlar atılması çağrısında bulundu.
BM insan hakları uzmanları Leilani Farha ve Michael Link tarafından, İsrail'in Yahudi yerleşimciler için 2 bin 300 yeni konut inşasına izin vermesine ilişkin kararla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, kararın önceden yapılan ve gelecekte yapılması planlanan yasa dışı yerleşim yerlerine resmiyet kazandırılması anlamına geldiği bildirildi.
Uluslararası toplumun, Filistin halkının haklarının korunması konusunda verdiği taahhütlerini yerine getirme görevi olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da rekor sayıdaki yerleşim yeri inşa etme planına karşı kararlı adımlar atılması gerektiği vurgulandı.
"İSRAİL'E KARŞI ANLAMLI ŞEKİLDE HAREKETE GEÇMESİNİN ZAMANI GELDİ"
Açıklamada, uluslararası toplumun İsrail gibi kurallara uymayı reddeden ülkelere karşı önceden uygulanmış birçok önleme sahip olduğu belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:
"Uluslararası toplum, Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkına verdiği destek konusunda ciddiyse İsrail'e karşı anlamlı şekilde harekete geçmesinin zamanı geldi. İşgal altındaki topraklara sivil yerleşim yerleri inşa etmek, toprak ilhakı gibi yasa dışıdır. Uluslararası kamuoyu, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerine karşı ses çıkardı ancak İsrail'in uluslararası hukuka itaatsizliğine karşı etkili sonuçlar getirmedi."
Açıklamada, son konut inşası izninin İsrail'in Batı Şeria'daki egemenlik iddialarının somut tezahürü olduğu belirtildi.

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Batı Şeria'da ev inşa etmek isteyen Filistinlilere çok düşük düzeyde konut inşaatı ruhsatı verildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, Filistinlilerin 2009 ile 2016 yıllarında yaptıkları 3 bin 350'den fazla yerleşim yeri inşası başvurusundan yalnızca 66'sının kabul edildiği kaydedildi.
 İSRAİL'DEN BATI ŞERİA'DA 2 BİN 300 YASA DIŞI KONUT İNŞASINA ONAY
İsrailli sivil toplum kuruluşu, Barış Şimdi Hareketi tarafından önceki gün yayımlanan raporda, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Birimine bağlı Yüksek Planlama Kurulunun Batı Şeria'da 2 bin 300 yeni konut inşasını onayladığı açıklanmıştı.
Raporda, Batı Şeria'nın farklı yerlerinde önceden inşa edilmiş 3 yerleşim biriminin de onaylandığı belirtilmişti.
Başbakan Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız vermiş durumda.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.
(AA/AK/HA)
 

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