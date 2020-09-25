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Bm Güvenlik Konseyi, Abd Ve Çin Arasında "kovid 19 Kavgası"na Sahne Oldu

ABD\'NİN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ KELLY CRAFT:

25 Eylül 2020 Cuma 09:18
Bm Güvenlik Konseyi, Abd Ve Çin Arasında
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ABD'NİN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ KELLY CRAFT: "HEPİNİZE YAZIKLAR OLSUN. BUGÜNKÜ TOPLANTININ İÇERİĞİNDEN TİKSİNDİM VE BU KONSEYDEN UTANIYORUM. ÖNÜMÜZDEKİ KRİTİK MESELE YERİNE SİYASİ KİN GÜTMEYE ODAKLANAN KONSEY ÜYELERİNE YAZIKLAR OLSUN" 
ÇİN'İN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ CANG CÜN: "ARTIK YETER, DÜNYA İÇİN ZATEN YETERİNCE SORUN YARATTINIZ. ABD'NİN KOVİD-19 İLE BAŞA ÇIKAMAMASININ TAMAMEN KENDİ HATASI OLDUĞUNU ANLAMASI GEREK"
Birleşmiş Milletler, 25 Eylül 20 :  ABD yönetimin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından Çin'i sorumlu tutması iki ülkenin Birleşmiş Milletler büyükelçileri arasında sert atışmalara neden oldu. 
BM Güvenlik Konseyinin Kovid-19 salgını ve sonrası iyileşme sürecini görüştüğü oturum, ABD ve Çin arasında virüs kavgasına sahne oldu. 
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Çin ve Rusya dışişleri bakanların ülkesine yönelik eleştirilerin ardından yaptığı konuşmada, "Hepinize yazıklar olsun. Bugünkü toplantının içeriğinden tiksindim ve bu konseyden utanıyorum. Önümüzdeki kritik mesele yerine siyasi kin gütmeye odaklanan konsey üyelerine yazıklar olsun." dedi. 
Craft, salgın konusunda şeffaf olmayan Çin'in salgından sorumlu tutulması gerektiğini belirterek, ''Biz, popüler olmasa, kabul görmese de doğru olanı yapacağız.'' diye konuştu.

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Craft'ın sözlerine yanıt vermekte gecikmeyen Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang Cün ise ABD'yi ''siyasi virüs ve bilgi kirliliği yaymak, çatışma ve bölünme yaratmak"la suçladı. 
Cang, şunları kaydetti:
''Artık yeter, dünya için zaten yeterince sorun yarattınız. ABD'nin Kovid-19 ile başa çıkamamasının tamamen kendi hatası olduğunu anlaması gerek. Dünyada en gelişmiş tıbbı teknolojilere sahipken neden en fazla vaka ve en fazla ölüm ABD'de. Başkalarını suçlamadan önce belki de ABD'li siyasetçiler bu sorulara dürüstçe cevap vermeli. Birileri sorumlu tutulacaksa onlar da bir kaç ABD'li siyasetçi. ABD şu anda uluslararası toplumun karşında duruyor ve tamamen yalnız. Artık uyanın.''
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise salgının küresel hazırlık, işbirliği ve dayanışma olmadığı için kontrolden çıktığını belirterek, "Dünya iklim değişikliği başta olmak üzere daha büyük felaketlere aynı ayrılık ve kargaşayla yaklaşırsa en kötüsünün yaşanacağından korkuyorum." dedi. 
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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