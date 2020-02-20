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Bm: Güney Sudanlı Taraflar Halkı Açlığa Mahkum Etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN GÜNEY SUDAN\'DAKİ HAK İHLALLERİNİ İZLEYEN KOMİSYONU, İÇ SAVAŞIN TARAFLARININ KASITLI ŞEKİLDE HALKI AÇLIĞA MAHKUM ETTİĞİNİ AÇIKLADI 

Bm: Güney Sudanlı Taraflar Halkı Açlığa Mahkum Etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN GÜNEY SUDAN\'DAKİ HAK İHLALLERİNİ İZLEYEN KOMİSYONU, İÇ SAVAŞIN TARAFLARININ KASITLI ŞEKİLDE HALKI AÇLIĞA MAHKUM ETTİĞİNİ AÇIKLADI 

20 Şubat 2020 Perşembe 14:08
Bm: Güney Sudanlı Taraflar Halkı Açlığa Mahkum Etti
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN GÜNEY SUDAN'DAKİ HAK İHLALLERİNİ İZLEYEN KOMİSYONU, İÇ SAVAŞIN TARAFLARININ KASITLI ŞEKİLDE HALKI AÇLIĞA MAHKUM ETTİĞİNİ AÇIKLADI 
İstanbul, 20 Şubat 20 : Birleşmiş Milletlerin (BM) Güney Sudan'da hak ihlallerini izleyen komisyonu, Güney Sudan hükümeti ve silahlı grupların kendi menfaatleri için sivilleri açlığa mahkum ettiğini bildirdi. 
Komisyonun yayımladığı raporda, iki gün sonra geçiş hükümetinin açıklanması beklenen ülkede tarafların milyonlarca insanın aç kalması pahasına yolsuzluklarına devam ettikleri vurgulandı.
Raporda, "Bugün Güney Sudan’da siviller kasıtlı olarak aç bırakılıyor, sistemli şekilde izleniyor, susturuluyor, keyfi olarak tutuklanıyor ve adalete erişimleri engelleniyor." ifadelerine yer verildi.
Yolsuzluğa karışan hükümet yetkililerinin ve halkı açlığa iten silahlı muhaliflerin ulusal ve uluslararası mahkemelerde yargılanması için yeterli delil olduğuna dikkat çekilen raporda, "Milyonlarca insanın açlığı pahasına sürdürülen yolsuzluk çok sayıda yetkiliyi aşırı ölçüde zenginleştirdi." değerlendirmesi yer aldı. 
Raporda ayrıca yolsuzluğun her sektörü ve devlet kurumunu etkileyecek şekilde geniş çaplı olduğu kaydedildi. 
6,5 MİLYON KİŞİ AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA

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BM'den yapılan başka bir açıklamada ise ülke nüfusunun yarısından fazlasının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.
Açıklamada, yaklaşık 6,5 milyon kişinin mayıs ve temmuz ayları arasında şiddetli gıda güvensizliği sorunuyla karşılaşabileceği, geçen yıl görülen sel felaketlerinin durumu daha da ağırlaştırdığı kaydedildi. 
Öte yandan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, yenilenen barış anlaşması kapsamında geçiş hükümetinin 22 Şubat'ta ilan edileceğini duyurdu.  
Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.
Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.
(AA/AK/HÖ)
 

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