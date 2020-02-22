banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116829
ALTIN
322.007
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.8977
EURO
6.6031
Bin yüz 92 kişi konut sahibi olacak...
Bin yüz 92 kişi konut...
Devletin İsrafı ve İflası
Devletin İsrafı ve İflası
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil

Bm Genel Serketeri Guterres\'ten İdlib\'de "ateşkes" Çağrısı

GUTERRES, SON 6 AYDA YERLERİNDEN EDİLEN KİŞİLERİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN 500 MİLYON DOLAR YARDIM ÇAĞRISI DA YAPTI

Bm Genel Serketeri Guterres\'ten İdlib\'de "ateşkes" Çağrısı

GUTERRES, SON 6 AYDA YERLERİNDEN EDİLEN KİŞİLERİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN 500 MİLYON DOLAR YARDIM ÇAĞRISI DA YAPTI

22 Şubat 2020 Cumartesi 07:40
Bm Genel Serketeri Guterres\'ten İdlib\'de
banner337

GUTERRES, SON 6 AYDA YERLERİNDEN EDİLEN KİŞİLERİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN 500 MİLYON DOLAR YARDIM ÇAĞRISI DA YAPTI

Birleşmiş Milletler, 22 Şubat 20 (.): Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib'deki "kabusun ve şiddet döngüsünün" derhal son bulması ve "ateşkes" çağrısında bulundu.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, çatışmalar nedeniyle yaklaşık 900 bin kişinin yerinden edildiği Suriye'nin kuzey batısında çocukların soğuktan öldüğünü ve uluslararası insani hukukun ''sistematik'' olarak ihlal edildiğini söyledi.

banner317
Suriye'nin kuzey batısında yaklaşık 2,8 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Guterres, son 6 ayda yerlerinden edilen kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 500 milyon dolar yardım çağrısı yaptı.

Guterres, "Suriye hükümeti, Rusya destekli hava saldırılarıyla yaklaşık bir yıldır kara saldırlarına devam ediyor. Bu ay Türk ve Suriye güçleri arasında ölümle sonuçlanan çatışmalar oldu. Tüm bunlar dramatik ve giderek kötüleşen insani durumun yanı sıra bir de sonuçlarını tahmin bile edemeyeceğimiz ciddi riskleri beraberinde getiriyor." dedi.

Genel Sekreter, artan gerginliğin kontrolden çıkmasının engellenmesi için İdlib'deki "kabusun ve şiddet döngüsünün" derhal son bulması ve "ateşkes" çağrısında bulundu.

(AA/AK/GÜL)

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Efsane Boksör Muhammed Ali’nin Terzisi Kıbrıslı Türk Ahmet Yusuf 62 Yıllık Mesleğini Bırakıyor
Efsane Boksör Muhammed Ali’nin Terzisi Kıbrıslı Türk Ahmet Yusuf 62 Yıllık Mesleğini Bırakıyor
Dünyada Yeni Tip Koronavirüs Bulaşan Kişi Sayısı 77 Bini Aştı
Dünyada Yeni Tip Koronavirüs Bulaşan Kişi Sayısı 77 Bini Aştı
Afganistan'da Son 5 Yılda 4 Milyon Kişi Evlerinden Oldu
Afganistan'da Son 5 Yılda 4 Milyon Kişi Evlerinden Oldu
Abd'li Uzmanlardan Batıya
Abd'li Uzmanlardan Batıya "idlib'deki İnsani Krize Acil Müdahale" Çağrısı
Abd'de Halk Bankası'nın Temyiz Başvurusu Reddedildi
Abd'de Halk Bankası'nın Temyiz Başvurusu Reddedildi
ABD'de bu yıl 105 çocuk grip nedeniyle can verdi
ABD'de bu yıl 105 çocuk grip nedeniyle can verdi
Ab Liderleri Bütçe Konusunda Anlaşamadı
Ab Liderleri Bütçe Konusunda Anlaşamadı
Macron Ve Merkel, Rusya Ve Esed Rejiminden İdlib'de Ateşkes İstedi
Macron Ve Merkel, Rusya Ve Esed Rejiminden İdlib'de Ateşkes İstedi
ABD'de koronavirüs vakası sayısı 34’e çıktı
ABD'de koronavirüs vakası sayısı 34’e çıktı
Washıngton Post:
Washıngton Post: "rusya Sanders'ı Destekleyerek Abd Seçimlerine Müdahale Ediyor"

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim