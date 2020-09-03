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Bm Genel Sekreteri Guterres: "yeşil Enerjiye Yatırım Yapın"

Tokyo, 3 Eylül 20 : Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, başta Japonya olmak üzere kalkınmış ülkelere kömür dahil fosil yakıtlarından vazgeçmeleri, yeşil enerjiye yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

03 Eylül 2020 Perşembe 19:20
Bm Genel Sekreteri Guterres:
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Tokyo, 3 Eylül 20 : Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, başta Japonya olmak üzere kalkınmış ülkelere kömür dahil fosil yakıtlarından vazgeçmeleri, yeşil enerjiye yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Japonya Çevre Bakanlığının ev sahipliğinde internet ortamında "Kovid-19’dan Dirençli ve Sürdürülebilir Kurtulmak için Online Platform" başlıklı konferans düzenlendi.

Konferansta konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, başta Japonya olmak üzere kalkınmış ülkelerin koronavirüsten kurtulurken, fosil yakıtlara bağımlılıklarını azaltmalarını ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapmalarını istedi.

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"Kovid-19 ve iklim değişikliği olmak üzere iki kritik krizle yüz yüzeyiz." ifadesini kullanan Guterres, ileri teknolojisiyle Japonya’nın, kömür santrallerinin inşası finansmanından vazgeçme ve yenilenebilir enerjiye geçiş konularında liderlik yapması gerektiğini dile getirdi.

Guterres, "Yakın zamanda terk edilmiş varlıklara dönüşecek kömür santrallerine para harcamak ekonomik olarak anlamsız. Hiçbir yatırım planında kömür gücüne yönelik mantıklı bir çerçeve yok. Temiz enerji daha fazla istihdam, daha temiz hava, daha iyileştirilmiş sağlık ve daha güçlü ekonomik büyüme demek.3 ifadelerini kullandı.

Konferansta konuşan Japonya Çevre Bakanı Koizumi Şinciro, platformun, salgın sürecinde ülkelerin ekonomik ve sosyal sistemlerini yeniden tasarlamalarını amaçladığını belirtti.

Salgının birçok faaliyet sürecini yavaşlattığını kaydeden Koizumi, "İklim değişikliği insanlığa kaybedecek zaman bırakmıyor. Görevimiz pandemi öncesi dünyaya dönmek değil aksine daha iyisini yeniden inşa etmek” dedi.

(AA/AK/HÖ)

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