Bm Genel Sekreteri Guterres\'ten Venezuela\'ya Uyarı



New York, 23 Şubat 19 (.): BM Genel Sekreteri Guterres, Venezuela'da göstericilere ölümcül güç kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile yaptığı görüşmede Venezuelalı yetkilileri, göstericilere karşı ölümcül güç kullanmamaları konusunda uyardı.



BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres ve Arreaza, BM Genel Merkezinde bir araya geldi.



Venezuela'daki son durumun ele alındığı görüşmede, Guterres Venezuelalı yetkililere, göstericilere karşı ölümcül güç kullanmamaları uyarısında bulundu.



Guterres, BM'nin ihtiyaç sahibi Venezuelalılara yardım etmek için tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri kapsamında Venezuela kurumlarıyla çalışmaya devam edeceğini belirtti.



VENEZUELA KRİZİ



Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.



Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.



ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.



(AA/EMR/GUL)



