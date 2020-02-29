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Bm Genel Sekreteri Guterres\'ten İdlib\'de Acil Ateşkes Çağrısı

Birleşmiş Milletler, 29 Şubat 20 (.): Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM binasında, İdlib\'deki çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bm Genel Sekreteri Guterres\'ten İdlib\'de Acil Ateşkes Çağrısı

Birleşmiş Milletler, 29 Şubat 20 (.): Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM binasında, İdlib\'deki çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

29 Şubat 2020 Cumartesi 07:57
Bm Genel Sekreteri Guterres\'ten İdlib\'de Acil Ateşkes Çağrısı
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Birleşmiş Milletler, 29 Şubat 20 (.): Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM binasında, İdlib'deki çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
BM GÜVENLİK KONSEYİ İDLİB GÜNDEMİYLE ACİL TOPLANACAK
Bölgede özellikle son 24 saatte tırmanışa geçen gerginlik nedeniyle ciddi korku duyduğunu dile getiren Guterres, "Suriye'de süren çatışmalar boyunca bu en endişe verici anlardan biri. Acil bir eylem olmazsa, saat başı daha fazla tırmanma riski var." ifadesini kullandı.
Guterres, çatışmalarda en büyük bedeli sivillerin ödediğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

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"Son 3 ay içinde yaklaşık 1 milyon kişi evlerinden kaçtı. Okullara ve tıbbi tesislere hava saldırıları devam etti. Yerlerinden edilmiş ailelerin sığınak aradığı kamplar ve diğer yerler, bombardımana uğradı. Çatışma alanları genişleyip ilerledikçe daha yoğun nüfuslu bölgelere ulaşıldı."
"GERGİNLİKTEN GERİ ADIM ATIN"
Durum tamamen kontrolden çıkmadan acil olarak ateşkes ilan edilmesi gerektiğine işaret eden Guterres, "İlgili kişilerle olan tüm temaslarımda, tek basit bir mesajım oldu; gerginlikten geri adım atın." dedi.
Guterres, Suriye'de 10. yılına girecek çatışmaların yıkım ve sefaletten başka bir şey getirmediğini vurguladı, tek çözümün diplomasiye şans verilerek BM yoluyla siyasi sürece devam edilmesi olduğunu kaydetti.
(AA/TUĞ/HA)

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