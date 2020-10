Bm: Gelirde Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması 172 Trilyon Dolar Sermaye Üretebilir

Birleşmiş Milletler, 1 Ekim 20 : Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, gelirde cinsiyet eşitliğine ulaşmanın 150 yılı bulabileceğini ve bu açığı kapatmanın 172 trilyon dolar sermaye üretebileceğini belirterek, her alanda cinsiyet eşitliğinin sağlanması için somut, zamanlı ve iddalı adımlar atılması çağrısında bulundu.

Dünya 4'üncü Kadın Konferansı'nın 25'inci yıl dönümü kapsamında düzenlenen zirvede konuşan Guterres, konferanstan bugüne kadın hakları konusunda önemli kazanımlar olmasına rağmen Pekin Deklarasyonu'ndaki vizyonun yerine getirilemediğine dikkati çekti.

''Her 3 kadından 1'i hayatında bir tür şiddete maruz kalıyor ve her yıl 12 milyon kız çocuğu 18 yaşından önce evleniyor'' diyen Antonio Guterres, ''Dünyanın bazı bölgelerinde kadın cinayetlerinin oranı savaş alanına benzetilebilir'' ifadesini kullandı.

Kadınların hala barış görüşmelerine, iklim müzakerelerine ve karar alma mekanizmalarına çoğu zaman dahil edilmeğine işaret eden Guterres, ''Dünya genelinde kadınlar, erkeklerin yasal haklarının sadece yüzde 75'ine sahip. Dünya Bankası, gelirde cinsiyet eşitliğine ulaşmanın 150 yılı bulabileceğini tahmin ediyor. Bu açığı kapatmak ise 172 trilyon dolar sermaye üretebilir.'' dedi.



Kadın haklarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında da etkilendiğini ve kadınların salgının sosyo-ekonomik yükünü taşıdığını belirten Antonio Guterres, işini ilk kaybedenlerin kayıt dışı işlerde çalışan kadınlar olduğuna dikkati çekti.Salgında ön saflarda çalışanlar kadın hemşire ve bakıcı olmasına rağmen sağlık sektöründeki üst düzey rollerin erkeklerce doldurulduğunu söyleyen Guterres, kadınların salgın sırasında kadınlara yönelik şiddetin de arttığı uyarısı yaptı.Sağlıklı bir gezegende barış ve refahın temelinin kadın hakları ve özgürlükleri olduğunu vurgulayan Guterres, cinsiyet eşitliğinin sağlanması için somut, zamanlı ve iddalı adımlar atılması çağrısında bulundu.(AA/AK/FEZ)