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Bm\'den Venezuela\'da Şiddetten Kaçınılması Çağrısı

 

Bm\'den Venezuela\'da Şiddetten Kaçınılması Çağrısı

 

25 Şubat 2019 Pazartesi 07:50
Bm\'den Venezuela\'da Şiddetten Kaçınılması Çağrısı

 

BM GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES, VENEZUELA’DA NE PAHASINA OLURSA OLSUN ŞİDDETTEN KAÇINILMASI ÇAĞRISI YAPTI

Birleşmiş Milletler, 25 Şubat 19 : Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela’da yaşanan olaylarda ne pahasına olursa olsun şiddetten kaçınılması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter’in Venezuela’da artan gerginliği endişeyle izlediği ve dün meydana gelen olaylarda bazı sivillerin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Genel Sekreter, ne pahasına olursa olsun şiddetten kaçınılması ve hiçbir koşulda ölümcül kuvvet kullanılmaması çağrısında bulunmaktadır. Genel Sekreter, sükunet çağrısında bulunarak tüm taraflardan gerginliği azaltmalarını ve tansiyonun daha fazla tırmanmasını önlemek için her türlü çabayı göstermelerini istemektedir.”

Kolombiya'nın Venezuela sınırında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) gönderdiği "insanı yardımların" Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden JuanGuaido'ya teslim edilmesi ve ülkeye sokulmaya çalışılması sırasında dün güvenlik güçleri ve muhalifler arasında çatışma çıkmıştı.

Muhalefete yakın kaynaklar, çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını öne sürmüştü.

VENEZUELA KRİZİ

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı JuanGuaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

(AA/ÖZ/HA)

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