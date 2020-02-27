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Bm\'den Suriye\'ye İnsani Yardımlar İçin Türkiye\'den 3. Sınır Kapısı Açılması Önerisi

New York,  27 Şubat 20 : BM Genel Sekreteri Guterres, Irak ile olan El Yarubiye sınır kapısının Rusya\'nın itirazları üzerine kapanmasının ardından Suriye\'nin kuzeydoğusuna insani yardımların Türkiye ile olan Tel Abyad sınır kapısından yapılmasını teklif etti.

Bm\'den Suriye\'ye İnsani Yardımlar İçin Türkiye\'den 3. Sınır Kapısı Açılması Önerisi

New York,  27 Şubat 20 : BM Genel Sekreteri Guterres, Irak ile olan El Yarubiye sınır kapısının Rusya\'nın itirazları üzerine kapanmasının ardından Suriye\'nin kuzeydoğusuna insani yardımların Türkiye ile olan Tel Abyad sınır kapısından yapılmasını teklif etti.

27 Şubat 2020 Perşembe 14:11
Bm\'den Suriye\'ye İnsani Yardımlar İçin Türkiye\'den 3. Sınır Kapısı Açılması Önerisi
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New York,  27 Şubat 20 : BM Genel Sekreteri Guterres, Irak ile olan El Yarubiye sınır kapısının Rusya'nın itirazları üzerine kapanmasının ardından Suriye'nin kuzeydoğusuna insani yardımların Türkiye ile olan Tel Abyad sınır kapısından yapılmasını teklif etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'ye insani yardımların girdiği Irak ile olan El Yarubiye sınır kapısının Rusya'nın itira ve vetosu üzerine kapanmasının ardından ülkenin kuzeydoğusuna yardımların Türkiye ile olan Tel Abyad sınır kapısından yapılmasını önerdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'ye 2014 yılından beri insani yardım yapılan sınır kapılarının sayısının dörtten ikiye düşürülmesinin ardından alternatif yollar önerdiği ilk raporunu hazırladı.

AA muhabirinin ulaştığı raporda Guterres, Irak ile olan ve kapanan El Yarubiye sınır kapısına Suriye'nin Türkiye ile olan Tel Abyad sınır kapısının alternatif olabileceğini ve ülkenin kuzeydoğusuna insani yardımların Türkiye üzerinden gönderilebileceğini önerdi.

Irak sınırından 2018 yılından beri özellikle tıbbi yardımların Suriye'ye ulaştırıldığı El Yarubiye sınır kapısı, Rusya ve Çin'in itirazı üzerine kapatılmıştı.

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Guterres, raporunda, kapanan sınır kapısının alternatifi bulunamazsa tıbbi malzemelerin tükenmekte olduğu bölgede doğum dahil kritik tıbbi ihtiyaçların karşılanamayacağı uyarısında bulundu.

Türkiye ile Suriye arasındaki altı sınır kapısından biri olan Tel Abyad'ın Irak'taki diğer iki sınır kapısına göre daha ''uygun'' olduğu değerlendirmesinde bulunan Guterres, Türkiye'nin de yardımların Suriye'nin kuzeydoğusunda her yere ulaşacağı taahhüdü verdiğini ifade etti.

Suriye'de rejim kontrolündeki bölgelerden kuzeydoğuya tıbbi yardım konvoylarının bürokratik engellerle karşılaştığına ve 2019'da yine bu bölgeye Şam'dan hiç yardım gitmediğine dikkatine çeken Guterres, ''Çeşitli seçenekler olmasına rağmen güvenlik ve lojistik açısından mevcut şartlarda, El Yarubiye sınır kapısına en uygun alternatif, Tel Abyad sınır kapısı olacaktır.'' değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce ikisi Türkiye'den olmak üzere dört sınır kapısından Suriye'ye yapılan insani yardımlar, geçen aralık ayında Rusya ve Çin'in veto kararından bu yana sadece Türkiye ile olan Babüsselame ve Babülhava sınır kapılarından yapılmaya devam ediyor.

Rusya ve Çin söz konusu dört sınır kapısının bir yıl boyunca insani yardımların girişine açık tutulmasını veto etmiş ve sadece iki sınır kapısının 6 ay açık kalması konusunda ısrar etmişti.

BM Güvenlik Konseyi ise Guterres'ten Suriye'ye tıbbi yardımların gönderildiği Irak ile olan ve kapanan El Yarubiye sınır kapısına alternatif yollar sunmasını istemişti.

(AA/ÖZ/FEZ)

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