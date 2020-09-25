Bm\'den Putin\'in Kovid-19 Aşısı Teklifine Yanıt

Birleşmiş Milletler, 25 Eylül 20 : Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BM çalışanlarına ücretsiz Kovid-19 aşısı teklifini örgütün tıbbi biriminin değerlendirebileceğini söyledi.
Dujarric, günlük basın brifinginde Rus Devlet Başkanı Putin'in Kovid-19 aşısı teklifini kabul edip etmeyecekleri sorularını yanıtladı.
''Cömert teklif için teşekkür ediyoruz,'' diyen Dujarric, ''Bilimin rehberliğinde hareket ediyoruz ve bu teklif de yine tıbbi birimimizce gözden geçirilecektir.'' ifadesini kullandı.
(AA/ÖZ/ŞEB)