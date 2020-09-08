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Bm\'den Muhalif Navalnıy\'ın Zehirlenmesine İlişkin Rusya\'ya "soruşturma Başlat" Çağrısı

Cenevre, 8 Eylül 20 : BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın zehirlenmesine ilişkin bağımsız ve tarafsız bir soruşturma başlatılması için Rus makamlarına çağrıda bulundu.

08 Eylül 2020 Salı 17:56
Bm\'den Muhalif Navalnıy\'ın Zehirlenmesine İlişkin Rusya\'ya
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Cenevre, 8 Eylül 20 : BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın zehirlenmesine ilişkin bağımsız ve tarafsız bir soruşturma başlatılması için Rus makamlarına çağrıda bulundu.
OHCHR Sözcüsü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in yazılı açıklamasını okudu. 
Bachelet'in, Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavisi süren Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın komadan uyanmasını memnuniyetle karşıladığını aktaran Colville, "Bu suçtan kimin sorumlu olduğunu tam olarak soruşturmak Rus yetkililere düşüyor. Rus topraklarında işlenen çok ciddi bir suç var ve (Rusya) Navalnıy dahil vatandaşlarının insan haklarının korunmasını sağlamalı." değerlendirmesinde bulundu.
Colville, Navalnıy dahil Rus vatandaşlarının son 20 yılda Rusya içinde veya başka bir ülkede zehirlenme vakalarının ve diğer suikast türlerinin sayısının son derece rahatsız edici olduğunu vurguladı.
Rusya'da daha önceki benzer vakalarda kurallara uygun soruşturma sürecinin yapılmadığını dile getiren Colville, suçluların neredeyse tamamının cezasız kaldığını savundu. 
Colville, Yüksek Komiser Bachelet'in Rusya Federasyonu'na Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin "kapsamlı, şeffaf, bağımsız ve tarafsız" bir soruşturma yürütmesi için çağrı yaptığını belirterek Navalnıy'ın zehirlenmesinin Rusya tarafından "basit bir şekilde" inkar edilmesinin yeterli olmadığını kaydetti.

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Sözcü ayrıca Navalnıy gibi siyasi bir figürün devlet koruması altında olması gerektiğini sözlerine ekledi. 
SALDIRI
Sibirya'dan ağustosta Moskova'ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Alexei Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti. Almanya, Rus muhalifin kesin olarak zehirlendiğinden emin olduklarını duyurmuştu.
Navalnıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli rakibi olarak kabul ediliyor. Ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen eski avukat Navalny, Kremlin önünde düzenlediği protestolarla biliniyor.
Sık sık cezaevine giren Aleksey Navalnıy, 2012-2014 yıllarında cezaevinde kalırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Moskova'yı insan hakları ihlalinden suçlu bulmuştu. Mahkeme Navalnıy'ın politik saiklerle içeride tutulduğuna hükmetmişti.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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